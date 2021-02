PM: Das aerodynamische Abenteuer Boomerang X wirbelt in diesem Frühjahr über Nintendo Switch und PC (Cosmocover)

PC Switch

Das aerodynamische Abenteuer Boomerang X wirbelt in diesem Frühjahr über Nintendo Switch und PC

– Spielbare Demo jetzt auf Steam verfügbar –

Die Hipster aus Upstate New York, DANG! und die Tragflächen-Enthusiasten von Devolver Digital kündigen heute an, dass Boomerang X, ein actiongeladener FPB (First Person Boomeranger), noch in diesem Frühjahr auf Nintendo Switch und auf PC via Steam erscheinen wird. Um das zu feiern, hat das dynamische Duo direkt einen brandneuen Gameplay-Trailer enthüllt!

Katapultiert euch durch die Luft, nutzt dann die von besiegten Kreaturen verliehene Kraft, um die Zeit zu verlangsamen und schneidet euch mit einem rasiermesserscharfen Bumerang durch Schwärme dunkler Wesen. Reist durch einst belebte Orte, die dem Schutz eines Mythos geopfert wurden und steigt den Götterpfad hinab bis in die verlorenen Reiche. Befreit diese Hallen und sorgt dafür, dass das, was darunter liegt, nie mehr zurückkommt.

„Das ist mal ein Bumerang, den ihr Nerds nicht zurückbringen könnt“, kommentierte Devolver Digital-Finanzchef Fork Parker.

Für weitere revolutionäre Enthüllungen fliegt man elegant rüber auf boomerang-x.com und folgt @devolverdigital und @videodang auf Twitter. Die spielbare Boomerang X-Demo auf Steam sollte man zudem noch in dieser Sekunde herunterladen – um sofortige Belohnungen freizuschalten, darunter extremes Glück und endlose Freude.