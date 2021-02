Subnautica - Below Zero erscheint am 14. Mai für PC und Konsolen

PC Switch XOne PS4 MacOS

Seit Januar 2019 befindet sich der Survival-Titel Subnautica - Below Zero (in der Preview) in der Early-Access-Phase. Wie Entwickler Unkown Worlds via Pressemitteilung bekannt gibt, dauert es nicht mehr lange, bis das Spiel in seiner finalen Version erscheint. Genau gesagt werdet ihr Planet 4546B ab dem 14. Mai in seiner Gänze erkunden können.

Der Release ist dabei zeitgleich für PC (Steam und Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch angesetzt. Ihr habt die Wahl zwischen einer physischen und einer digitalen Version. Wenn ihr das erste Subnautica noch nicht gespielt habt, dann könnt ihr ein Retail-Bundle mit beiden Teilen erwerben, allerdings exklusiv auf Nintendo Switch.