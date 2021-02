Neue KI übertrifft menschliche Spieler in Atari 2600-Games

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Zeitschrift Nature veröffentlichten amerikanische Wissenschaftler kürzlich eine Studie, in welcher in einem neuartigem Verfahren die KI des Go-Explore-Systems die durchschnittlichen Leistungen menschlicher Spieler und anderer KIs bei verschiedenen Atari-2600-Titeln übertrifft.

Nun sind Siege von Computern über Menschen nichts Neues, man erinnere sich nur zurück an das im Jahr 1996 stattgefundene legendäre Duell der KI namens "Deep Blue" (eine seinerzeit von IBM entwickelte Schach-KI) gegen den damaligen sowjetischen Schach-Weltmeister Garri Kasparov, in dem erstmals ein Mensch einer Maschine in einer Schach-Partie mit Zeitkontrolle unterlag.

Das Besondere an der Künstlichen Intelligenz des Go-Explore-Systems ist, dass diese während dem Spielen und dem Erkunden der Levels quasi Abbilder des aktuellen Spielstands vereinfacht als Archiv anlegt und später wieder auf diese zurückgreift, um mithilfe von Algorithmen zu lernen - und für diese Stelle im Spiel eine andere Vorgehensweise zu wählen. Diese Leistung ist umso beeindruckender, da unter den gespielten Games wie Centipede, Skiing oder Solaris auch explorativ ausgelegte Titel wie Pitfall! oder Montezuma's Revenge vertreten sind, in denen andere KIs viel früher gescheitert sind und deutlich weniger Punkte erzielten.

Nachfolgend binden wir euch das Video (ohne Soundausgabe) mit den Durchläufen des Computers und die entsprechenden Punktewertungen im Vergleich mit den Durchschnitts-Leistungen menschlicher Spieler bei den gespielten Atari-2600-Games ein.