Halo: Serien-Adaption startet 2022 beim Abo-Dienst Paramount Plus

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit geraumer Zeit befindet sich bei Showtime eine Serienadaption der First-Person-Shooter-Reihe Halo in der Mache. Nachdem im Januar 2019 der Start der Produktion bekannt gegeben wurde, hat Paramount nun einen sehr groben Release-Termin für euch parat. Im Jahr 2022 soll es losgehen, erstmal exklusiv bei Paramount Plus, einem Bezahldienst. Wie wir in hiesigen Gefilden an der Show kommen werden, ist noch nicht bekannt.

Die Besetzung der Halo-Serie ist bereits seit längerem bekannt. So wird Pablo Schreiber (American Gods) den Master Chief Spartan verkörpern, Natascha McElhone (Designated Survivor) übernimmt die Rolle der KI Cortana und ihrer Erschafferin, der abtrünnigen Wissenschaftlerin Dr. Catherine Halsey. Außerdem wird Danny Sapani (Penny Dreadful) die Rolle des Captain Jacob Keyes übernehmen, während die britische Schauspielerin Olive Gray (Sex Education) als seine Tochter Dr. Miranda Keyes auftritt. Charlie Murphy (Peaky Blinders) spielt derweil Makee, eine menschlichen Waise.