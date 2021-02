PM: Wir stellen vor: 5 PlayStation-Gruppen auf Facebook (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr sucht andere Spieler, mit denen ihr im nächsten Match gemeinsam losziehen könnt oder wollt euch einfach mal wieder über euer Lieblingsspiel austauschen? Dann sind die fünf Facebook-Gruppen in diesem Beitrag vielleicht perfekt für euch! Hier ist für jeden etwas dabei: von spannungsgeladenen Games wie The Last of Us Part II bis zu Auto-Chaos in Destruction Allstars.

Im PlayStation Network tummeln sich 26.000 PlayStation Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier erfahrt ihr alles zur PlayStation 5, Games und Zubehör. 2021 steht das 10-jährige Jubiläum der Gruppe an, die sich als älteste bestehende deutschsprachige PlayStation-Gruppe auf der Plattform bezeichnen darf.

Wenn ihr Fragen zu einem PlayStation-Spiel habt oder euch einfach über PlayStation-Fakten austauschen wollt: Hier seid ihr in besten Händen! Auch die Suche nach neuen Spielpartnern ist hier gern gesehen. Nutzt die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und euch auf dem virtuellen Schlachtfeld wiederzusehen! Das gilt nicht nur für gelegentliche Matchpartner, sondern auch ganze Clans.

Der Name sagt eigentlich schon alles, oder? Hier tummeln sich knapp 5.000 Trophäenjäger aus dem deutschsprachigen Raum, um sich auszutauschen, einander zu helfen und die eigenen Erfolge zu teilen.

Jeder kann ein Trophäenjäger sein! Ob ihr nur ein paar Trophäen habt oder jedes Spiel platiniert: Hier darf jeder dabei sein, seine Fragen stellen oder um Hilfe bitten. In dieser Gruppe findet ihr sicherlich immer jemanden, der euch bei der nächsten geheimen Trophäe helfen kann. Viel Erfolg!

Joel und Ellie sind im PlayStation-Universum bereits Kult. Kaum einer kam in den letzten Jahren an dem ungleichen Gespann vorbei. Mit mehr als 4.700 Mitgliedern findet ihr in Deutschlands größter „The Last of Us“-Facebook-Community immer jemanden, mit dem ihr über die Geschehnisse sprechen könnt.

Ihr versteht nicht so ganz, wieso Ellie sich in The Last of Us Part II so verhält oder wollt euch über etwas aus den Spielen unterhalten? Solange ihr eure Gedanken freundlich und ohne Hass teilt, findet sich hier für jede konstruktive Meinung ein Plätzchen.

The Last of Us Part II

Jetzt kaufen €69,99

Selten waren Arena-Auto-Kämpfe so cool! In Destruction Allstars schnappt ihr euch ein in der Arena stehendes Fahrzeug und versucht, die Gegner ordentlich zu rammen und sie aus ihren Wagen zu befördern. Taktik trifft chaotischen Spaß! Damit ihr im nächsten Match mit einem coolen Team an den Start gehen könnt, werdet doch einfach Teil der Destruction Allstars PS5-Gruppe auf Facebook. Die stetig wachsende Gruppe ist eine lockere Truppe, die sich über mehr Fahrer freut. Hier könnt ihr euch bestimmt den einen oder anderen Tipp für die nächste Runde abholen – und ihn bestenfalls mit oder gegen ein Gruppenmitglied einsetzen.

Destruction AllStars

kostenlos für PS Plus-Mitglieder

Deutschsprachige Träumer aufgepasst! Ihr wollt eure Dreams-Kreationen mit Gleichgesinnten teilen und euch direkt Feedback abholen? Dann zeigt eure Projekte doch diesem Fan-Publikum, das bestimmt den einen oder anderen Tipp für euch hat. Die Dreams-Community in Deutschland freut sich immer über neue Bastler. Holt euch Inspirationen von anderen kreativen Köpfen und legt eure Ideen zu einem großen Traum zusammen. Wie ihr wisst, sind euch mit Dreams keine Grenzen gesetzt!

Dreams™

Jetzt kaufen €29,99