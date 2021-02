Cyberpunk 2077: Patch 1.2 verschiebt sich auf zweite Märzhälfte

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Im Januar hatte CD Projekt Red eine Update-Roadmap für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im Test) veröffentlicht. Mittlerweile ist ein umfangreicher Patch 1.1 für den Titel erschienen, Version 1.2 sollte Ende Februar 2021 bereit stehen. Allerdings rudert das Unternehmen in einem Statement nun zurück und gibt an, dass das Update doch erst in der zweiten Märzhälfte erscheinen wird. Als Grund gibt man den kürzlichen Hacker-Angriff vor, bei dem der Sourcecode zahlreicher Spiele entwendet wurde. Ein weiterer Grund sei, dass der nächste Patch sehr umfangreich werden und viele große Fehler beheben soll.

Unsere Ambitionen für Patch 1.2 übertreffen alle unsere bisherigen Updates. Wir haben an zahlreichen allumfassenden Qualitäts-Verbesserungen und Fixes gearbeitet, und wir haben noch viel vor uns um sicherzustellen, dass ihr ein gutes Update bekommt.

Patch 1.2 wird sich auch der Playstation-4-Version annehmen, die aus dem Store der Sony-Konsole entfernt wurde, weil viele Spieler nicht zufrieden mit der Umsetzung waren.