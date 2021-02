PM: Minecraft Dungeons: Flames of the Nether DLC ist ab sofort erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist soweit! Der Flames of the Nether DLC sowie ein weiteres Update für Minecraft Dungeons sind ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Im neuen Abenteuer stellst Du Dich dem feurigen Zorn des Nether und begibst Dich auf sechs neue Missionen, in denen Du vertraute Gebiete in einem neuen Look erkundest. Auf Dich warten frische Artefakte, Waffen und Gegenstände – falls Du die Reise überlebst. Ebenfalls Teil des DLC sind zwei neue Skins und das bezaubernde Baby Ghast-Haustier.

Mehr Informationen zu Minecraft Dungeons: Flames of the Nether bekommst Du hier: Game Director Måns Olson spricht in Dungeons Dev Blog – Adjusting the Endgame über das neue Feature Ancient Hunts und darüber, wie sich die Änderungen im Schwierigkeitsgrad Apokalypse Plus auf das Endgame von Minecraft Dungeons auswirken. In diesem Guide zu Ancient Hunts erfährst Du mehr darüber, wie Du auf dieses Feature zugreifen kannst. Warum Du zum Release kostenlose Items in Dein Inventar bekommst, liest Du in diesem Beitrag nach.

Um mehr über die Angebote und den DLC für die Plattform Deiner Wahl zu erfahren, besuche dieMinecraft Dungeons-Website.