Minecraft Dungeons: Flames of the Nether DLC ist ab sofort erhältlich

PC Switch XOne Xbox X PS4

Für das Action-RPG Minecraft Dungeons (zum Test) ist mit Flames for the Nether ab sofort ein neuer DLC erhältlich. Er erschien parallel zu einem Update zeitgleich für alle Plattformen, also Nintendo Switch, Playstation 4, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X|S.

Im neuen Abenteuer stellt ihr euch dem feurigen Zorn des Nether und begebt euch auf sechs neue Missionen, in denen ihr vertraute Gebiete in einem neuen Look erkundet. Auf euch warten frische Artefakte, Waffen und Gegenstände. Ebenfalls Teil des DLC sind zwei neue Skins und das Ghast-Haustier.

Weitere Informationen liefert Game Director Måns Olson. Er spricht in Dungeons Dev Blog – Adjusting the Endgame über das neue Feature Ancient Hunts und darüber, wie sich die Änderungen im Schwierigkeitsgrad Apokalypse Plus auf das Endgame von Minecraft Dungeons auswirken.