PM: Star Wars Republic Commando steuert auf PlayStation 4 und 5 zu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Republic Commando ist bei Fans äußerst beliebt – das weiß niemand besser als Aspyr. Vertraut mir, wir haben unzählige Tweets und Kommentare gelesen, in denen danach gefragt wurde. Daher freuen wir uns, dass wir eure Wünsche endlich erfüllen können.

Ihr habt richtig gelesen: Aspyr Media veröffentlicht Star Wars Republic Commando diesen April zum ersten Mal für PlayStation. Und ja, wir haben eine Platin-Trophäe hinzugefügt.

Die Veröffentlichung des Originals ist nun schon ein paar Jahre her, daher möchte ich euch Star Wars Republic Commando und das Delta Squad noch einmal vorstellen.

Video abspielen

In Star Wars Republic Commando stehen euch das vertraute Blastergewehr und eure Klonkrieger-Eliteeinheit zur Seite. Mit Teambefehlen verleiht das Spiel dem Ego-Shooter-Genre eine neue taktische Ebene.

Ihr schlüpft in die Rolle von RC-1138, dem Anführer des Delta Squads, auch bekannt als „Delta Drei-Acht“ oder „Boss“. Doch kein Klon ist jemals allein. Das Team ist eure Waffe, besonders wenn ihr mit verschiedenen Manövern vorgebt, wo es langgeht. Natürlich können eure Teammitglieder die Formation aufrechterhalten und Taktiken selbständig ausführen, aber der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, eurem Team den Weg zum Sieg zu weisen.

Zu diesen Manövern gehören Befehle zur Durchführung spezieller Aufgaben wie Sprengungen oder Türöffnungen, Such- und Zerstörungsbefehle sowie Anweisungen an euer Team, sich hinter euch zu formieren. Euer Team kann euch sogar wiederbeleben, wenn ihr im Kampf gefallen seid!

Vielleicht habt ihr Star Wars Republic Commando zwar noch nicht gespielt, doch das Delta Squad könnte euch aus der Fernsehserie Star Wars: The Clone Wars bekannt vorkommen, wo sie einen Auftritt in der Episode „Hexen des Nebels“ hatten. Übrigens: Dies ist der erste Auftritt einer Klon-Kommandoeinheit in dieser Serie!

Selbstverständlich ist das nicht das Einzige, was das Delta Squad mit dem gesamten Star Wars-Universum verbindet. Boba Fett, Jango Fett und der furchtlose Delta Squad-Anführer Delta Drei-Acht wurden alle von Temuera Morrison gesprochen, der erst kürzlich die Rolle des Boba Fett in Staffel 2 von The Mandalorian übernommen hat.

Wir von Aspyr behandeln Klassiker stets mit Respekt. Deshalb haben wir unser Bestes gegeben, das ursprüngliche Spielgefühl von Star Wars Republic Commando zu erhalten und ihm gleichzeitig einen modernen Touch zu verleihen.

Was 2005 noch gut funktionierte, lässt sich nicht problemlos auf moderne Hardware übertragen. Darum haben wir die Steuerung angepasst, sodass sie sich auf DualShock 4- und 5-Controllern genau richtig anfühlt.

Außerdem gibt es natürlich auch neue Trophäen zu sammeln, die in keiner Portierung von Aspyr fehlen dürfen. Während des Spiels erhaltet ihr Trophäen für eine Vielzahl an Erfolgen – vom Abschließen von Kampagnen bis hin zum Bekämpfen von Droiden. Mein persönlicher Favorit ist die Trophäe „Blitzeblank“, die ihr erhalten könnt, wenn ihr euer Taktik-Visier (ihr ahnt es) stets blitzeblank haltet.

Wir freuen uns sehr, dass ihr Republic Commando diesen April spielen könnt. Sendet unsere Grüße nach Kamino!