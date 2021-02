PM: Eine PlayStation-Indies-Aktion epischen Ausmaßes kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Etwas Episches kommt auf uns zu. Ab 24. Februar wird der PlayStation Store zum Schauplatz der gigantischen PlayStation-Indies-Aktion. Erhaltet für kurze Zeit bis zu 75 % Rabatt auf eine enorme Auswahl unwiderstehlicher Spiele.*

Besonders Multiplayer-Fans werden mit diesem Angebot bedient. Sorgt in Overcooked! 2 für ein kulinarisches Chaos in der Küche, setzt euch in Fall Guys: Ultimate Knockout in einer Reihe von Herausforderungen wie aus einer Spielshow gegen unzählige andere Spieler durch oder kloppt euch in dem witzigen Kampfspiel Gang Beasts zum Sieg. Ihr steht auf den Nervenkitzel spannender Bosskämpfe und atemberaubende Animationen? Dann ist Cuphead ein Spiel nach eurem Geschmack. Doch lieber Gänsehaut? Dann versucht, den psychologischen Horror in Outlast 2 zu überleben.

Werft unten einen Blick auf eine Handvoll der Spiele, die erhältlich sein werden, wenn das Angebot am 24. Februar beginnt (aber versucht nicht, sie in einem Atemzug aufzuzählen).

Klickt auf ein Spiel, um zum PlayStation Store gebracht zu werden und zu sehen, wie groß der Rabatt in eurer Region ist, oder besucht die spezielle PlayStation Store-Seite hier für einen Überblick.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Aktion gültig bis 11.03.2021

Cuphead

Aktion gültig bis 11.03.2021

Outlast 2

Aktion gültig bis 11.03.2021

Overcooked! 2

Aktion gültig bis 11.03.2021

Human Fall Flat

Aktion gültig bis 11.03.2021

Undertale

Aktion gültig bis 11.03.2021

Subnautica

Aktion gültig bis 11.03.2021

SUPERHOT VR

Aktion gültig bis 11.03.2021

Maneater PS4 & PS5

Aktion gültig bis 11.03.2021

Superliminal

Aktion gültig bis 11.03.2021

Moss™

Aktion gültig bis 11.03.2021

Outer Wilds

Aktion gültig bis 11.03.2021

* Die PlayStation-Indies-Aktion beginnt am Mittwoch, dem 24. Februar, um Mitternacht (Ortszeit) und endet am Mittwoch, dem 11. März, um 00:59 Uhr (Ortszeit).