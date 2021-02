PS5 & Xbox Series X: Aktuell häufiger in kleinen Mengen verfügbar

Xbox X PS5

Im November 2020 brachten Microsoft und Sony neuen Next-Gen-Konsolen auf den Markt. Praktisch liegt die Nachfrage weiter über dem Angebot, so dass die Playstation 5 und Xbox Series X bei den regulären Händlern die meiste Zeit vergriffen sind – die leistugnsschwächere Xbox Series S ist dagegen oft verfügbar.

Während es im vergangenen Jahr bei verschiedenen Online-Händlern eine große Verkausfwelle gab, die oft zu Überlastung der Seiten geführt hat, scheint sich die Strategie seitens der Händler gewandelt zu haben: So bieten einzelne Shops aktuell in unregelmäßigen Schüben kleinere Mengen der PS5 und Xbox Series X an – ohne Vorankündigung. Bei den PS5-Konsolen ist dabei zu beobachten, dass häufiger nur Bundles mit Spielen oder Zubehör wie weiteren Controllern und Kameras angeboten werden. Wer noch keine PS5 oder Xbox Series X ergattern konnte, muss daher aktuell diverse Online-Shops im Blick behalten und Glück haben.

Stressfreieres Nextgen-Shopping scheint noch nicht allzu bald möglich: Nach den letzten Prognosen von Chip-Hersteller AMD (der die Prozessoren und GPUs beider Next-Gen-Konsolen fertigt) vom Januar diesen Jahres könnte die knappe Verfügbarkeit noch bis in die zweites Jahreshälfte 2021 andauern, da die Industrie insgesamt ihre Kapazitäten ausbauen müsse.