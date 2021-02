Play at Home ist zurück: Ratchet & Clank kostenlos ab 2.März

PS4

Im Rahmen der Aktion Play at Home verschenkte Sony letztes Jahr in Deutschland Journey und das Coop-Spiel Knack 2, während andersorts Uncharted: The Nathan Drake Collection über die Bildschirme flimmerte. Wie Sony-CEO Jim Ryan nun in einem Eintrag auf dem Playstation Blog verkündete, wird diese Aktion ab dem 2. März wiederbelebt: Beginnend mit Ratchet und Clank werden in den nächsten Monaten mehrere Titel kostenlos zum Download angeboten. Im Gegensatz zu PS-Plus-Angeboten bleiben die Titel danach in eurem Besitz und können immer wieder heruntergeladen werden.

In seiner Preview auf GamersGlobal bescheinigte Benjamin Braun dem Titel zwar "Kennt man einen, kennt man sie alle", aber auch, dass sich Fans auf gewohntem Niveau unterhalten fühlen.