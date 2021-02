Off-Topic: Fünfte Ausgabe des Podcasts mit Roland Austinat

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Sommer 2020 hatte die Zankstelle das große Vergnügen, eine Folge mit Roland Austinat über seine Übersetzungs- und Lektorats-Arbeiten aufzuzeichnen. Eigentlich. Aber schon im Sommer 2019 hatte der Retrokompott bei einem ähnlichen Versuch festgestellt, dass Roland - einmal in Fahrt - zu praktisch jedem Thema noch etwas Interessantes zu erzählen hat. An deren Interview anschließend wurde noch eine knappe Stunde locker über Star Trek und Star Wars geplaudert.

Es hätte also Jürgen schon im Vorfeld völlig klar sein müssen, dass das Gespräch irgendwann abdriften würde. Mit ein wenig Schnittmagie wurden diese 43 zusätzlichen Minuten, die beim besten Willen nicht mehr zum ursprünglichen Thema gehörten, dann als "Off-Topic" ebenfalls veröffentlicht - und ein Konzept war in der Welt. Seit Herbst letzten Jahres plaudern die beiden nun einmal monatlich über alle Themen, die ihnen gerade vor die Flinte kommen. Wenn Abschweifen offiziell zum Konzept gehört, dann sollte das auch im Titel kenntlich sein. Also ist Off-Topic als eigenständiger Podcast in der großen weiten Medienwelt angekommen.

In der vorliegenden Mini-Jubiläums-Folge Nummer 5 geht es neben dem Rheinischen Karneval, Musik und Filmen selbstverständlich auch um Videospiele. Roland versucht, seine Faszination für Division 2 rüberzubringen - obwohl ein gewisser Heinrich L. ihm auch schon nahegelegt hat, sich vielleicht doch mal auch andere Spiele anzuschauen. Aber natürlich geht es auch um Wikingerhelme, Sammelkarten und um Köttbullar.