PM: #gamechanger: game-Verband startet politisches Talk-Format auf Twitch (Game-Verband)

• Erster #gamechanger mit SPD-Parteivorsitzender Saskia Esken findet am 11. März 2021 um 13 Uhr statt

Berlin, 24. Februar 2021 – Am 11. März 2021 startet der game – Verband der deutschen Games-Branche seinen neuen Politik-Talk auf der Live-Streaming-Plattform Twitch. Im ersten #gamechanger-Talk diskutieren game-Geschäftsführer Felix Falk und Jens Kosche, Geschäftsführer von EA Deutschland und game-Vorstandsmitglied, mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken. Im Mittelpunkt der Debatte steht angesichts des Superwahljahres die Games-Politik in Deutschland. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat am Talk beteiligen. In den kommenden Monaten werden weitere #gamechanger-Talks mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern verschiedener Parteien auf der Plattform stattfinden.

„Das Superwahljahr 2021 ist auch mit Blick auf Games besonders wichtig. Einige politische Entscheidungen wie der Start der bundesweiten Games-Förderung haben in den vergangenen Jahren den Games-Standort Deutschland insgesamt deutlich nach vorne gebracht. Aber es bleiben auch zentrale Baustellen, die in der kommenden Legislaturperiode dringend angegangen werden müssen, wenn wir in Deutschland das große kulturelle, wirtschaftliche und technologische Potenzial von Games wirklich nutzen wollen. Mit der #gamechanger-Reihe wollen wir den Parteien zu genau diesen Themen auf den Zahn fühlen, damit im Wahljahr klarer wird, wer wofür steht“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Wir fördern also nicht nur den politischen Austausch, sondern senden gleichzeitig eine klare Botschaft Richtung Community: Geht wählen, denn jede Stimme zählt!“

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht der Verband auch mit diesem #gamechanger-Format neue Wege und bringt über Twitch als Plattform Politik, Games-Branche sowie Spielerinnen und Spieler noch näher zusammen. In der Vergangenheit wurde beispielsweise das game-Sommerfest in Minecraft ausgerichtet, eine digitale Version der Debatt(l)e Royale abgedreht und eine Talk-Reihe auf Clubhouse veranstaltet.

Der #gamechanger-Talk am 11. März um 13 Uhr kann live auf www.twitch.tv/game_verband verfolgt werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

