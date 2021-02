Gamechanger: Game-Verband startet politische Talk-Sendung auf Twitch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Game, der Verband der deutschen Gamesbranche, startet ein eigenes Polit-Talk-Format, das über den offiziellen Twitchkanal des Verbands gestreamt wird. Die Sendung mit Namen Gamechanger setzt sich zum Ziel, im Gespräch mit Politikern herauszuarbeiten, wie die Position ihrer jeweiligen Partei in Bezug auf Herausforderungen des Games-Standorts Deutschland ist. Die Twitch-Zuschauer sollen sich per Chat in die Diskussion einbringen können.

In der ersten Folge am 11. März 2021 um 13 Uhr wird SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken von Game-Geschäftsführer Felix Falk und Game-Vorstandsmitglied sowie Geschäftsführer von EA Deutschland Jens Kosche zum Gespräch geladen.

Zu den Gedanken hinter Gamechanger erklärt Felix Falk: