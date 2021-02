Sony: Seht das neue State of Play im Livestream ab 23 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die State of Play-Übertragungen sind grob das, was eine Direct für Nintendo ist. Das Unternehmen stellt neue Spiele vor, gibt neue Infos zu bereits angekündigten Titeln bekannt und spricht über die Zukunft der eigenen Plattformen. Am morgigen Donnerstag, dem 25. Februar 2021, um 23 Uhr ist es wieder soweit und Sony wird eine State of Play abhalten, die ihr auf Twitch und YouTube verfolgen könnt.

Angesetzt sind etwa 30 Minuten und das Unternehmen betont, dass der Fokus voll auf Spielen liegen wird. Quartalszahlen oder Informationen zur kürzlich angekündigten neuen Version der Playstation VR dürft ihr also nicht erwarten. Insgesamt werden laut Angaben von Sony zehn Spiele gezeigt, die für PS4 und PS5 erscheinen werden. Dabei soll es sich um einen Mix aus Neuankündigungen und Third-Party- sowie Indie-Titeln handeln.