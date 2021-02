PM: State of Play kehrt diesen Donnerstag zurück (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist wieder Zeit für State of Play! Diesen Donnerstag senden wir eine neue Ausgabe von State of Play mit Neuigkeiten und Einblicken in zehn Spiele, die für PS4 und PS5 erscheinen – darunter Neuankündigungen und Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel, die ihr zuletzt im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni gesehen habt.

Die Show wird etwa 30 Minuten gehen. Wir sind schon wahnsinnig gespannt auf eure Meinungen! Und nur ein kurzer Hinweis: Es wird in dieser Show keine Neuigkeiten zu PlayStation-Hardware oder geschäftsorientierten Themen geben. Wir konzentrieren uns ganz allein auf großartige Spiele, die in den kommenden Monaten erscheinen.

Seid am Donnerstag, den 25. Februar, um 23:00 Uhr MEZ dabei! Ihr könnt live auf Twitch und YouTube zuschauen.

Wir sehen uns am Donnerstag!