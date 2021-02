Days Gone und weitere Playstation-exklusive Titel erscheinen für PC

PC PS4

Sony plant, verstärkt Playstation-exklusive Spiele für den PC zu veröffentlichen. Den Anfang macht Days Gone (zum Test+ mit Video), das bereits in diesem Frühjahr erscheinen soll. Dies verriet Sonys CEO Jim Ryan dem britischen Magazin GQ. Die Entwickler von Sonys Studio Bend untermauerten seine Aussage zugleich in einem Tweet, zumindest was Days Gone betrifft.

In dem Artikel beantwortet der Sony-Chef die Frage, warum nun PC-Portierungen erfolgen, mit den stetig steigenden Kosten bei der Entwicklung:

Besonders in der zweiten Hälfte des PS4-Zyklus haben unsere Studios einige wundervolle und großartige Spiele erstellt. Es besteht nun die Möglichkeit, diese großartigen Titel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und dabei ein Auge auf die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung zu haben, was nicht immer einfach ist. Die Kosten für die Umsetzungen steigen mit jedem Zyklus, da sich auch die Darreichungsform der IPs verbessert hat. Außerdem ist es einfacher geworden, unsere Spiele Nicht-Konsolenbesitzern zur Verfügung zu stellen. Also eine ziemlich einfache Entscheidung für uns.

Den Anfang machte Sony bereits im letzten Jahr, als am 7. August das Open-World-Actionadventure Horizon - Zero Dawn (zum Test) in der Complete-Edition für den PC veröffentlicht wurde. Welche Titel aus dem Playstation-exklusiven Fundus des japanischen Konzerns noch folgen sollen, ist derzeit nicht bekannt.