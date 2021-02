PM: ANNO 1800 DER ERSTE DLC VON SEASON 3 “SPEICHERSTADT“ AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 23. Februar 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der erste DLC von Season 3 “Speicherstadt“ ab sofort verfügbar ist. Die Erweiterung ermöglicht das Bauen eines modularen Lagerhausbezirkes, angefangen mit dem Hauptgebäude, welches von der weltberühmten “Speicherstadt“ (die weltweit größte Lagerstadt und ein UNESCO-Weltkulturerbe in Hamburg) inspiriert wurde. Jedes dieser Module besitzt verschiedene Effekte, wie zum Beispiel schnellere Ablade- oder Reparaturzeiten. “Speicherstadt“ wird sich automatisch in alle Spielstände integrieren, dadurch erhalten die Spieler:innen mehr Möglichkeiten zur Individualisierung und Wege, bestimmte Ziele leichter zu erreichen. Der Trailer zu “Speicherstadt“ kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Zeitgleich mit dem ersten DLC vom Season 3 Pass, erscheint für Anno 1800 das kostenlose Spielupdate 10 mit folgendem Inhalt:

Eine Liste mit allen Änderungen kann hier gefunden werden: https://anno-union.com/game-update-10-release-notes “Speicherstadt“ kommt mit einem Free Weekend, welches vom 25. Februar bis zum 1. März läuft und Zugriff auf alle Inhalte vom Hauptspiel bietet. Während des Free Weekends gibt es einen Rabatt auf folgende Editionen:

Anno 1800 ist digital für Windows PC im offiziellen Ubisoft Store und im Epic Store erhältlich. “Speicherstadt“ ist im Season 3 Pass enthalten, kann aber auch separat erworben werden. Mit der neuen Investorausgabe, bestehend aus dem Grundspiel von Anno 1800, dem Deluxe-Paket mit dem Anarchisten-Charakter sowie allen drei Season Passes, haben Spieler:innen die Möglichkeit, direkt mit der vollen Spielerfahrung einzusteigen. Diese neue Edition ist ab dem 9. Februar digital und ab dem 18. März im Handel mit physischen Bonusinhalten verfügbar.

Auch nach Ablauf des Free Weekends werden die Angebote zu Anno 1800 bis zum 4. März verlängert. Die neuesten Informationen zu Anno gibt es unter:https://annogame.com/ Um der Anno Union beizutreten, besuchen Sie:https://www.anno-union.com/

Alle Angebote im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/anno-1800-all-games Über Ubisoft Mainz Die Teams von Ubisoft Mainz arbeiten an Ubisofts größten Blockbustern. Angesiedelt in einer historischen Stadt im Herzen von Deutschland entwickelt das Studio Spiele wie das gefeierte und Genre-Grenzen auslotende Anno 1800 und bereichert AAA Ko-Entwicklungsprojekte wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und das kommende Beyond Good And Evil 2 durch Jahrzehnte an Erfahrung. Mehr Informationen unter mainz.ubisoft.com.