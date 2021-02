Games with Gold: Im März u.a. mit Warface - Breakout und Port Royale 3

Xbox X

Im März gibt es bei Games with Gold im Rahmen eures Abos (Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate) wieder vier Spiele. Zwei Titel stehen speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen könnt.

Den Online-Egoshooter Warface - Breakout könnt ihr vom 1. bis 31. März eurem Konto hinzufügen und ab der Xbox One spielen. Ob ihr die Missionen erfüllt und auch im PvP-Modus triumphieren könnt, soll von eurem strategischen Geschick abhängen. Es soll auch ein großes Waffenarsenal geben.

Vicious Attack Llama Apocalypse ist ein roguelite couch co-cop twin-stick top-down-shooter. Darin stellt ihr euch einer nicht endenden Horde von blutrünstigen Lamas. Für den Kampf in der riesigen Stadt nutzt ihr einen endlosen Vorrat von Mechs, den ihr auf die Llama-Horden loslasst. Das vom 16. März bis 15. April für Xbox One verfügbare Spiel wird mit schlechten Wortspielen, einem Koop-Modus für bis zu vier Spieler und diversen Fähigkeiten angepriesen die euch helfen sollen, den Lamanati ein Ende zu bereiten. Dank Xbox Play Anywhere könnt ihr den Titel auch auf PC spielen.

Den Run-and-Gun-Shooter Metal Slug 3 (zum PSN-Check) könnt ihr euch vom 1. bis 15. März für Xbox One und Xbox 360 sichern. Als Marco und Tarma von der Peregrine Flacon Strike Force bringt ihr die Rebellentruppe von General Morden zur Strecke. Dazu nutzt ihr eine Vielzahl von Slug-Fahrzeugen und Waffen, um die feindlichen Soldaten zu bekämpfen.

Port Royale 3 (zum Test) versetzt euch als Kapitän ins turbulente 17. Jahrhundert. Euer einziges Ziel ist es, der mächtigste Mann in der neuen Welt zu werden. Schlüpft in die Rolle eines Händlers und plant neue Handelsrouten, um an Geld, Macht und Ruhm zu gelangen. Oder wählt die Rolle des Abenteurers und führt eure Flotte in atemberaubenden Seegefechten zum Sieg, wofür euch 16 verschiedene Schiffe zur Auswahl. Port Royale 3 ist vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch den offiziellen, englischsprachigen Trailer zu diesem Monat anschauen.