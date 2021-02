Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Release auf Nextgen & Switch geplant

PC XOne PS4

Wie Activision via Pressemitteilung bekanntgibt, werden die Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (im Test, Note: 9.0) in Kürze auch für die Nextgen-Konsolen sowie die Nintendo Switch erscheinen. Wenn ihr auf PS5 und/oder Xbox Series X/S die Tricks fliegen lassen wollt, dann dürft ihr euch sogar schon über einen konkreten Termin freuen. Ab dem 26. März 2021 stehen die aufgewerteten Fassungen zur Verfügung. Sie bieten laut Herstellerangaben 120 Bilder pro Sekunde in 1080p-Auflösung, natives 4K soll 60 Bilder pro Sekunde liefern. Weiter verspricht Activision eine "High Fidelity"-Farbenatmosphäre. Hinter diesem schicken Begriff verbergen sich schärfere dynamische Schatten, Reflexionen und Blendenflecken sowie verbesserte Skater-Texturen. Auch auf Audio-Seite soll es ein paar Verbesserungen geben. So ist in der Pressemitteilung die Rede von "Raumklang", womit vermutlich der Support von der Audio-Technologie der PS5 gemeint sein dürfte. Ob die Nextgen-Fassungen von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 den Dualsense-Controller in irgendeiner Weise unterstützen ist nicht bekannt.

Wenn ihr die digital Deluxe Edition bereits für PS4 oder Xbox One besitzt, ist das Upgrade kostenfrei. Besitzt ihr die digitale Standard-Version, schlägt das Upgrade mit 10 US-Dollar (und vermutlich genau so vielen Euros) zu Buche. Dafür erhaltet ihr einige Zusatzinhalte wie den geheimen Skater Ripper, Retro-Skater-Ausrüstung für "Mach-dir-den-Skater" und Retro-Skins für Tony Hawk, Steve Caballero und Rodney Mullen.

Zur Nintendo-Switch-Umsetzung hält sich Activision noch bedeckt. Es gibt weder einen Release-Termin, noch werden technische Infos bekannt gegeben. Lediglich, dass die Umsetzung für die Hybrid-Konsole im Jahr 2021 erscheinen soll, geht aus der Pressemitteilung hervor. Sobald es einen genauen Termin gibt, erfahrt ihr ihn natürlich bei uns.