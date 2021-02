PM: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 grindet schon bald auf PS5 (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wirbelt, fliegt, grinded und springt durch die besten Levels der Skateboarding-Geschichte, denn Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 erscheint am 26. März für PlayStation 5. Dank Next-Gen-Verbesserungen, die Grafik und Sound des Spiels auf Hochtouren bringen, erlebt ihr Skating vom Feinsten.

Wählt euren Profi-Skater-Favoriten oder erstellt euren eigenen und macht euch bereit für die besten Skateboarding-Levels der Geschichte in Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 bringt all die klassischen Levels, Profi-Skater und Old-School-Tricks aus den Originalspielen zurück. Hinzu kommen neue Skater, die Editor-Tools „Mach-dir-den-Park“ und „Mach-dir-den-Skater“, ein legendärer Soundtrack mit 37 neuen Tracks und vieles mehr.

Erobert jeden Skate-Park in „Touren“, dem überarbeiteten Karrieremodus, oder in anderen Einzelspieler-Modi wie „Einzelsession“ und „Fun-Skaten“. Tretet im Multiplayer-Modus gegen andere Skater an. Es gibt ein neues kompetitives Onlinesystem mit einzigartigen Playlists und Ranglisten.

Und auf PlayStation 5 sieht das Spiel noch schärfer aus und klingt noch klarer als je zuvor.

Skatet in megaflüssigen 120 FPS bei 1080p oder 60 FPS in nativen 4K. Dank schärferen dynamischen Schatten, Reflexionen sowie Lens Flare und verbesserten Skater-Texturen wirken die Levels so lebendig wie nie zuvor.

Doch die Next-Gen-Verbesserungen für PlayStation 5 hören nicht bei klanglichen und visuellen Upgrades auf. Zu den neuen Features zählen:

Dies ist die bislang schnellste, schärfste und umfangreichste Version von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2.

Die Version für Playstation 5 von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 wird im PlayStation Store ab dem 26. März als physische Version und als digitales Cross-Gen Deluxe Bundle erhältlich sein.

Digital können Spieler das Upgrade auf das Cross-Gen Deluxe Bundle* mit allen neuen Next-Gen-Features durchführen, darunter Zugriff auf den geheimen Skater Ripper, Retro-Skater-Ausrüstung für „Mach-dir-den-Skater“ und Retro-Skins für Tony Hawk, Steve Caballero und Rodney Mullen.

Wer die Digital Deluxe Edition für PlayStation 4 bereits besitzt, kann das Upgrade für PlayStation 5 kostenlos herunterladen (außer in Japan), und zwar ab dem 26. März.

Wir sehen uns im Skate-Park!

*Besucht den PlayStation Store am 26. März und informiert euch über die Upgradekosten von PS4 Digital Deluxe Edition auf PS5 Digital Cross-Gen Deluxe Bundle.