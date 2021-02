PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im März 2021 gratis (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im März 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

Warface: Breakout

Stell Dich der Herausforderung von Warface: Breakout. Dein strategisches Geschick entscheidet in diesem Online-Ego-Shooter darüber, ob die Mission von Erfolg gekrönt ist oder die Gegner*innen im PvP-Modus triumphieren. Dank des exakten Gunplays und riesigen Waffenarsenals steigst Du schnell zur ultimativen Kämpfer*in von morgen auf. Warface: Breakout ist vom 01. März bis 31. März auf Xbox One verfügbar.

Vicious Attack Llama Apocalypse

Mach Dich bereit für die Lama-Apokalypse! In Vicious Attack Llama Apocalypse stellst Du Dich einer nicht endenden Horde von blutrünstigen Lamas. Für den Kampf in der riesigen Stadt nutzt Du einen endlosen Vorrat von Mechs, den Du auf die Llama-Horden loslässt. Schlechte Wortspiele, ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen und diverse Fähigkeiten begleiten dich auf dem Weg, den Lamanati ein Ende zu bereiten. Vicious Attack Llama Apocalypse ist vom 16. März bis 15. April auf Xbox One verfügbar.

Metal Slug 3

Marco and Tarma von der Peregrine Falcon Strike Force sind zurück! In diesem Run-and-Gun-Shooter bringst du die Rebellentruppe von General Morden zur Strecke. In Metal Slug 3 nutzt Du eine Vielzahl von Slug-Fahrzeugen und Waffen, um die feindlichen Soldat*innen zu bekämpfen. Renne, schieße und kämpfe durch deren Reihen und richte die größtmögliche Zerstörung an! Metal Slug 3 ist vom 01. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Port Royale 3

Port Royale 3 versetzt Dich als Kapitän ins turbulente 17. Jahrhundert. Dein einziges Ziel ist es, der mächtigste Mann in der neuen Welt zu werden. Schlüpfe in die Rolle eines Händlers und plane neue Handelsrouten, um an Geld, Macht und Ruhm zu gelangen. Oder wähle die Rolle des Abenteurers und führe deine Flotte in atemberaubenden Seegefechten zum Sieg – dabei stehen 16 verschiedene Schiffe zur Auswahl. Port Royale 3 ist vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Duhier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole und PC!Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1€ bei oder upgrade Deine Mitgliedschaftfalls Du bereits Nutzer*in des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.