Desperados: Ausführliche Dokumentation zum 20-jährigen Jubiläum

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am 25. April 2001 erschien Desperados. Ein Echtzeit-Taktik-Spiel, das sich mit seinem Gameplay stark am Genre-Primus Commandos orientierte und in den folgenden Jahren auch einige Fortsetzungen erhielt. Der jüngste Titel ist Desperados 3 (zum Test), das nach langer Pause nicht nur wirtschaftlich den Erfolg der Serie fortsetzt, sondern auch Preise wie zum Beispiel den diesjährigen Deutschen Computerspielpreis als "Bestes Deutsches Spiel" gewann. Grund genug für den aktuellen Rechteinhaber THQ Nordic, das 20-jährige Bestehen des Franchise mit einer gut einstündigen Dokumentation zu feiern.

In dem Video werden euch Gameplay-Szenen aus den Titeln der Serie präsentiert, während Mitarbeiter aus den vergangenen 20 Jahren Anekdoten zum Besten geben und Designentscheidungen durchaus auch mal kritisch beleuchten. Mit dabei sind Ralf Adam (Produzent des ersten Desperados) und Dominik Abé (Designer bei Mimimi Games).

Zum Jubiläum bietet euch THQ Nordic die Spiele des Desperados-Franchise auf Steam zum Aktionspreis an. Desperados, Desperados 2 - Coopers Revenge und Helldorado sind bis zum 23. April um 75 Prozent im Preis gesenkt, Desperados 3 und die zugehörigen DLCs mit 50 Prozent Rabatt. Zudem ist in der Dokumentation ein Gewinnspiel versteckt, bei dem ihr "die kleinste Collectors-Edition der Welt", den Soundtrack auf Venyl, Artworks und mehr gewinnen könnt. Mehr dazu findet ihr auch auf der Homepage von Desperados 3.