PM: EINE REISE DURCH RAUM & ZEIT IM NEUEN TWO POINT HOSPITAL DLC – JETZT BEI STEAM ERHÄLTLICH! (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

EINE REISE DURCH RAUM & ZEIT IM NEUEN TWO POINT HOSPITAL DLC – JETZT BEI STEAM ERHÄLTLICH!

– Verflick(s)te Zeit nimmt Spieler und Spielerinnen mit auf ihr bislang größtes Abenteuer! –

London, England – 23. Februar 2021 – Begleiten Sie SEGA® Europe Ltd. und Two Point Studios™ Ltd. auf eine neue und aufregende Reise durch Raum und Zeit – mit Two Point Hospital™: Verflick(s)te Zeit, das ab sofort bei Steam erhältlich ist. Noch nicht sicher? Captain Yesterday – Erfinder, Unternehmer und hauptberuflicher Scharlatan – könnte Sie mit seiner neuesten Erfindung „Gesternisierer“ überzeugen, die laut seiner Aussage zu 100 % sicher für schnelle und unbeschwerte Zeitreisen ist. „Kein Haken, keine Konsequenzen, keine Fragen.“ Wollen Sie es riskieren? Klicken Sie hier – da gibt’s den Trailer.

Two Point Hospital: Verflick(s)te Zeit bietet den Spielern eine vierte Dimension des Simulations-Gameplays, mit neuen Herausforderungen und noch ungewöhnlicheren Krankheiten. Steigen Sie in den Gesternisierer und besuchen Sie drei neue Schauplätze, die in mittelalterlichen, prähistorischen und futuristischen Zeitepochen angesiedelt sind, während Sie 34 anachronistische Krankheiten heilen, wie z.B. die Narretei-Infektion, den Knochenkopf und die Drachitis. Dekorieren Sie Ihre Krankenhäuser mit Gegenständen aus allen Epochen, wie z.B. dem begehrten Wurmloch-Abfalleimer oder der Karte der Zeit, die sich als nützlich erweisen könnte … oder auch nicht.

Verflick(s)te Zeit führt die Spieler zunächst in die mittelalterliche Stadt Clockwise, die von Brüchen in Raum und Zeit geplagt wird, in der Patienten aus mysteriösen Löchern im Boden (wieder) auftauchen. Könnten diese Löcher Portale in die Vergangenheit sein? In der zweiten Ebene führt die Suche nach den verschwundenen Patienten in ein vergessenes Zeitalter, in die Anfänge aller Zivilisation, die prähistorische Ära. Dummerweise gibt es in dieser Ära keine Zeitportale, um die Patienten zurück in die Zukunft zu schicken. Der letzte Level bringt die Spieler in eine futuristische Stadt, die hoch über der unbewohnbaren Erde darunter gebaut wurde. Die Zukunft ist nun überfüllt mit Patienten aus allen möglichen Zeitperioden. Vielleicht kann Captain Yesterday helfen, sie nach Hause zu schicken – am besten in einem Stück.

Two Point Hospital: Verflick(s)te Zeit ist ab sofort für 8,99 Euro auf Steam erhältlich, inklusive eines 10%igen Frühbucherrabatts zwischen dem 23. Februar und 2. März 2021. Mehr Informationen zu Two Point Hospital auf Konsolen, Two Point Hospital: JUMBO Edition und alles andere rund um Two Point Hospital finden Sie unter www.twopointhospital.com. Sie können das Spiel auch auf YouTube, Facebook und Twitter verfolgen. Für weitere Informationen über SEGA Europe besuchen Sie www.sega.co.uk oder folgen SEGA auf Instagram, Twitter, YouTube, Twitch oder Facebook.

