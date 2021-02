PM: Play At Home ist zurück: Ab 2. März vier Monate lang Angebote auf Spiele und Unterhaltung mit PlayStation (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin‘s wieder! Die letzten zwölf Monate waren nicht einfach. Und ich glaube, wir alle hoffen, dass wir dank der unermüdlichen Arbeit des Gesundheitswesens und der Menschen auf der ganzen Welt bald einen Lichtschimmer am Ende dieses langen COVID-19-Tunnels sehen werden.

In diesen historischen Zeiten möchte sich das Team von PlayStation bei der Community bedanken und etwas zurückgeben. Wir können gerade alle etwas gebrauchen, auf das wir uns freuen können und das uns einen weiteren Grund gibt, sicheren Abstand zueinander zu halten. Daher freuen wir uns, euch eine kostenlose Auswahl großartiger Spiele sowie Angebote auf Unterhaltung bieten zu können.

Letzten April haben wir die „Play At Home“-Initiative gestartet, die euch zwei unglaubliche PlayStation-Spiele kostenlos zur Verfügung gestellt hat: Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey.* Ich hoffe, dass sie geholfen haben, das Jahr ein klein wenig angenehmer zu gestalten.

Dieses Jahr wollten wir noch einen Schritt weiter gehen. Also haben wir uns überlegt, nach und nach eine Reihe von kostenlosen Spielen und Angeboten auf Unterhaltung für unsere PlayStation-Community zu veröffentlichen, um die nächsten Monate etwas lustiger und unterhaltsamer zu machen.

Die diesjährige „Play At Home“-Initiative startet im März und läuft bis einschließlich Juni.

Die heutigen Ankündigungen sind erst der Anfang von dem, was wir mit Play At Home vorhaben. In den kommenden Wochen werden wir weitere Informationen zu den kostenlosen Spielen und Angeboten auf Unterhaltung mitteilen, die wir für die PlayStation-Community bereitstellen.

Ich finde, wir haben eine tolle Mischung aus Spielen und Unterhaltungsangeboten parat, und ich hoffe, dass euch diese Nachricht den Tag etwas versüßt hat. Wir betrachten es als Privileg, euch unterhalten zu dürfen, und wir sind sehr dankbar, Teil eures Lebens zu sein.

Vielen Dank fürs Spielen!

* Uncharted: The Nathan Drake Collection wurde PlayStation-Benutzern in allen Regionen außer in Deutschland und China zur Verfügung gestellt. Benutzer in Deutschland und China erhielten kostenlosen Zugang zu Knack 2.

** FUNIMATION und WAKANIM: Neue Benutzer erhalten zusätzlich zur herkömmlichen 14-tägigen Testversion weitere 90 Tage. Das Abonnement geht automatisch in ein kostenpflichtiges, fortlaufendes Abonnement mit monatlichen Gebühren über, sofern es nicht vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. Es gelten Altersbeschränkungen.