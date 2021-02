PM: Capcom Arcade Stadium bringt 32 Spielhallenklassiker auf die Nintendo Switch! (Capcom)

Switch

Capcom Arcade Stadium ist ab sofort erhältlich und bringt revolutionäre Titel wie Street Fighter II – The World Warrior –,münzschluckende Klassiker wie Ghosts ‘n Goblinssowie einschneidende Spielerlebnisse wie Progear auf die Nintendo Switch! Besucht den Nintendo eShop, um noch heute den Klassiker 1943 – The Battle of Midway –als kostenlosen Download zu bekommen, und lest hier weiter, um Informationen zu den jeweiligen Game-Packs und ihren Inhalten zu erhalten.

1943 – The Battle of Midway – Als Nachfolger von Capcoms klassischem Top-Down-Shooter könnt ihr den Himmel erobern und eure Feinde niederstrecken. Weicht Geschossen aus und schließt eure Missionen mit dem Mega Crash ab! 1943 – The Battle of Midway –ist kostenlos beim Download vonCapcom Arcade Stadiumenthalten.

Ghosts ‘n Goblins Mit diesem Spiel begann das eisenharte Franchise! Die Prinzessin wurde vom Dämonenherrscher entführt und es liegt am mutigen Ritter Arthur, tödlichen Fallen zu entkommen und sie zu retten! Ghosts ‘n Goblinsist als besonderes Bonus-Spiel beim Kauf vonCapcom Arcade Stadium Pack 1, 2und3enthalten und wird außerdem als kostenloser Download bis zum Release von Ghosts ‘n Goblins Resurrectionam 25. Februar erhältlich sein. Im Anschluss kann es separat erworben werden.

Vulgus Capcoms erstes Spielhallen-Videospiel! Verteidige dich vor Feinden in diesem bunten, klassischen Top-Down-Shooter.

Pirate Ship Higemaru In diesem Mix aus Puzzle und Action musst du Momotaru leiten während er Fässer über den Bildschirm hieft, um böse Piraten namens Higemaru Corps zu besiegen!

1942 Einer von Capcoms legendärsten Spielhallen-Titeln. Begebe dich gen Himmel in einer P-38 Lightning und führe waghalserische Manöver aus während du fliegende Feinde besiegst.

Commando Als einzelner Soldat hast du nur ein Maschinengewehr und ein paar Granaten dabei, um dir deinen Weg ins feindliche Gebiet zu bahnen und dort deine Verbündeten zu retten, während du den Feinden den Gar aus machst!

Section Z Kämpfe dir deinen Weg durch diverse Sektionen bis hin zu Sektion Z in diesem actiongeladenen Shooter und halte die Eindringlinge aus Balangool auf! Der Wechsel zwischen Side-Scrolling und Vertical-Scrolling machte das Spiel damals einzigartig.

Tatakai no Banka Ein actiongeladenes Kampfspiel, in dem ein einziger Mann mit der Beherrschung seiner Kampfkünste gegen die Geister der dämonischen Warlords ankommen muss, welche die Welt erobert haben.

Legendary Wings Ein Alien-Supercomputer droht, die letzten Überbleibsel des Menschenlebens auszulöschen. Zwei mutige Menschen wurden von Ares mit den Schwingen der Liebe und des Muts gesegnet, um damit in die Lüfte aufzusteigen und die Welt in diesem klassischen Top-Down-Shooter zu retten, der hin und wieder Side-Scrolling-Dungeons enthält.

Bionic Commando Ein wahrer Klassiker! Schieße und schwinge dich als einzelner Kommandosoldat durch eine Reihe von Welten. Benutze deinen einzigartigen Greifhaken, um die Pläne des gefürchteten Anführers zu durchkreuzen, der die Welt zerstören will.

Forgotten Worlds Ein apokalyptischer Side-Scrolling-Shooter, der dir erlaubt, deine Charaktere beim Spielen mit Upgrades zu verbessern. Lord Bios hat beinahe die menschliche Zivilisation ausgemerzt, jedoch trotzen ihm zwei Helden und versuchen, diese Bedrohung aufzuhalten.

Ghouls ‘n Ghosts Drei Jahre nach den Geschehnissen von Ghosts ’n Goblins wurde die Seele der Prinzessin vom bösen Lucifer gestohlen. Arthur muss sich abermals auf eine Reise begeben, um die Prinzessin zu retten – dieses Mal mit neuen Fähigkeiten und magischer Rüstung.

Strider Als Hiryu bahnst du dir unerbittlicher deinen Weg an zahllosen Gegner vorbei hin zum bösen Großmeister Meio, den es gilt zu besiegen. Dieses anspruchsvolle Spiel kombiniert Plattformer-Gameplay mit actiongeladenen Kämpfen.

Dynasty Wars Am Ende der Han Dynastie verbrüdern sich vier Männer, um sich dem Kriegsheeren Dong Zho zu stellen in diesem actiongeladenem Brawler, der es euch erlaubt Charaktere aufzuleveln im Verlaufe des Spiels.

Final Fight Als die Mad Gear Gang es persönlich macht und die Tochter von Bürgermeister Hagger kidnappt, ist an Haggar, Cody und Guy die Rettungsmission zu übernehmen und in diesem klassischen Brawler die Straßen von Metro City zu säubern.

1941 – Counter Attack Es geht wieder auf in die Lüfte (oder zum ersten Mal?) in diesem Top-Down-Shooter. Es ist ein Rennen gegen die Zeit, um die imperialen Kräfte zu schlagen und daran zu hindern ihre neue Super-Waffe zum Einsatz zu bringen.

Senjo no Okami II Schließe dich in diesem Nachfolger zu Commando den Söldnern von Wolf Force an und mache dir ihre unterschiedlichen Waffen zu Nutze, um einen ehemaligen Präsidenten weit hinter den feindlichen Reihen zu retten.

Mega Twins 15 Jahre nachdem die friedvolle Utopie von Alurea von Monstern zerstört wurde, brechen die Söhne des Königs auf ein Abenteuer auf, um ihre Heimat zu retten und wieder in das schöne Paradies von einst zu verwandeln. Dieser Titel kombiniert Plattformer-Gameplay mit actiongeladenen Kämpfen so wie mächtige Magie und Zauber, die dies zu einer einzigartigen Arcade-Erfahrung machen.

Carrier Air Wing Wähle einen von drei Kampfjets und bringe den Kampf zu deinen Feinden! Verbessere deine Flugzeuge zwischen den einzelnen Stages, behalte aber immer deine Tankanzeige im Auge, um sicherzustellen, dass die Mission ein Erfolg wird und kein Absturz.

Street Fighter II – The World Warrior Das Spiel, das eine Arcade Revolution startete. Eines der bekanntesten Fighting Games aller Zeiten. Wähle einen der acht originalen World Warrior und beweise, dass du der/die Beste bist.

Captain Commando Commandos, weggetreten! Schließt euch dem titelgebenden Helden Captain Commando und seinem abgedrehten Team im Kampf gegen Dr. Scumocide an. Kämpft euch mit mit zu vier weiteren Spielern durch Wellen von Gegner der Super Criminals, um es mit ihrem Anführer aufnehmen zu können.

VRATH – Operation Thunderstorm Zwei tapfere Piloten steigen in ihre Flieger, um die Menschheit von der bösen Macht bekannt als „DUO“ (Dimension Unbody Offender) zu befreien. Statte deinen Flieger mit unterschiedlichen Waffen aus sowie Pods, die euren Angriff verstärken oder ankommende Kugeln abblocken.

Warriors of Fate Die fünf Helden der Drei Königreiche schließen sich erneut zusammen in dieser Fortsetzung von Dynasty Wars! Sammelt zusätzliche Waffen auf eurem Weg oder beschwört Kampfrösser für ein Extra an Mobilität und einzigartigen Attacken.

Street Fighter II – Hyper Fighting Die acht originalen World Warriors kehren zurück, gefolgt von den vier Königen von Shadoloo – M. Bison, Vega, Balrog und Sagat – um den Kampf um den Titel untereinander auszumachen. Der Turbo Modus feiert hier sein Debüt und macht die Kämpfe noch schneller und wilder.

Super Street Fighter II – Turbo Verdoppelt den originalen Cast von Street Fighter II um vier Neuankömmlingen – Cammy, T. Hawk, Fei Longt und Dee Jay und bringt euch erstmals in der Street Fighter Reihe den Super Meter.

Power Gear – Strategic Variant Armor Equipment Dieser Brawler im Mecha-Style bietet euch als Spieler die Möglichkeit riesige Roboter zu steuern im Vergleich zu den winzigen Piloten. Macht euch Teile von zerstörten Feinden zu Nutze und verbessert eure Variant Armor nach eurem Belieben und rettet den Planeten Raia!

Cyberbots – Fullmetal Madness Nimm deine angepasste Variant Armor in eins-gegen-eins Kämpfen mit in diesem Fighting Game basieren auf Power Gear – Strategic Variant Armor Equipment! Jeder Pilot hat seine eigene Geschichte zu erzählen, wohingegen jede Variant Armor ihre eigenen Moves und Fähigkeiten besitzt, die jeden Kampf einzigartig machen.

19XX – The War Against Destiny Verwickelt in einen Konflikt mit dem mysteriösen Feind, der nur bekannt ist als Outer Limits, müssen zweit Piloten in ihre Flieger seigen und eine gefährliche Reise in Feindes-Territorium wagen, um den endlosen Kreislauf aus Kämpfen zu stoppen.

Battle Circuit Übernimm die Kontrolle über einen von vier verschrobenen Kopfgeldjägern in dieser farbenfrohen, nicht-enden-wollenden, Parade aus Action und Kämpfen! Führt mächtige Tag-Team-Attacken aus, verbessert eure Werte mit speziellen Power-ups und wertet euren Charakter nach jeder Mission neu aus, während ihr versucht die Pläne des bösen Masterminds ungeschehen zu machen.

Giga Wing Auf in die Lüfte! Nutzt eure einzigartigen Fähigkeiten gegnerische Kugeln zu reflektieren im Kampf um mächtige Artefakte bekannt als Medaillons. Als einer von vier mächtigen Piloten, die jeweils einen einzigartigen Stein mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten und Kräften mit sich tragen, erlebt ihr eine einzigartige Geschichte mit jedem Charakter. Schließt euch mit einem weiteren Spieler zusammen und erfahrt wohin euch die Geschichte führt, wenn zwei Charaktere involviert sind.

1944 – The Loop Master Die Welt versinkt im Chaos eines großen Krieges. Es ist an euch, euch in die Lüfte zu begeben und in einer P-38 Lightning oder einer A6M Zero diesem langen Krieg schließlich ein Ende zu bereiten. Ladet eure Attacken auf, um euch euren Weg zwischen euren Feinden hindurchzuschlingen oder eine Welle von Raketen auf Wellen von Gegnern loszulassen.

Progear Da keine Erwachsenen mehr übrig sind, ist es an einer Gruppe von Kindern die Kampfflugzeuge ins Gefecht zu fliegen, um ihre Lieben zu beschützen in diesem Side-Scrolling-Shooter. Kontakt mit Feinden oder Kugeln, sorgt dafür, dass ihr ein Leben verliert, manövriert also vorsichtig durch die Wellen von Feinden, um eure Mission zu erfüllen.

Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber wir haben gerade ordentlich Lust auf ein paar Runden Arcade Game bekommen.

Das Capcom Arcade Stadium ist jetzt digital im Nintendo eShop für eure Nintendo Switch erhältlich!