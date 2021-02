Twisted Metal: Deadpool-Schreiber arbeiten an Serienadaption

andere

Immer mehr Spiele werden zur Vorlage für TV-Serien- und Filmadaptionen. Erst kürzlich wurden die Hauptrollen für die HBO-Umsetzung von The Last of Us bekannt gegeben, im letzten Jahr erschien mit Sonic the Hedgehog ein Film basierend auf den Abenteuern des schnellsten Igels der Videospielwelt. Wie Variety nun berichtet, steht eine weitere, eher ungewöhnliche Adaption ins Haus. Laut dem Branchenblatt arbeiten Sony Pictures Television und PlayStation Productions an einer Show auf Grundlage der 1996 begründeten Twisted Metal-Reihe. Die Story soll sich um einen Fahrer drehen, der in einem postapokalyptischen Ödland ein Paket ausliefern soll. Um sich vor den Banditen zu schützen hat er einen schießwütigen Kameraden dabei.

Twisted Metal ist eines der beliebtesten Playstation-Franchises. Wir sind begeistert, dass so ein tolles Team daran arbeitet, dieses ikonische Spiel für die Fans zum Leben zu erwecken.

So Asad Qizilbash, Head of Playstation Productions. Das "tolle Team" besteht vornehmlich aus Rhett Reese und Paul Wernick, die als Executive Producer fungieren und beispielsweise schon an Zombieland und Deadpool zusammengearbeitet haben. Michael Jonathan Smith, der zuletzt als Schreiber und Producer an Cobra Kai mitwirkte, wird als Writer eingesetzt. Als weiterer Executive Producer wirkt Will Arnett mit. Es wird auch spekuliert, dass er einen Cameo als Sweet Tooth haben wird, dem bekannten Clown aus Twisted Metal, der in einem Eiswagen durch die Gegend fährt.

Wir lieben Twisted Metal in all seinem abgedrehten Wahnsinn. Michael Jonathan Smith hat mit seiner actiongeladenen, grandios lustigen Adaption voll ins Schwarze getroffen und wir sind dankbar für die Unterstützung von Rhett, Paul, Will und unseren Freunden bei Playstation.

Diese Worte findet Glenn Adilman, Executive Vice President of Comedy Development bei Sony Pictures Television.