Watch Dogs Legion: Online-Modus startet am 9. März 2021

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ursprünglich sollte Watch Dogs Legion (im Test, Note 8.5) direkt zum Launch im Oktober 2020 mit einem separaten Online-Modus erscheinen, indem bis zu vier Spieler gemeinsam das virtuelle London der nahen Zukunft hacken. Allerdings verschob sich der Release und bisher ist nur die Singleplayer-Kampagne spielbar.

Nachdem lange unklar war, wann die Multiplayer-Action nachgereicht wird, gab Ubisoft nun den neuen Starttermin bekannt: Ab dem 9. März 2021 können Spieler auf allen Release-Plattformen gemeinsam mit anderen DedSec-Hackern loslegen. Das kostenlose Update bringt neue Koop-Missionen, PvP-Modi, Charaktere und mehr. Euer Fortschritt und eure Widerständler werden nicht übertragen, ihr startet von vorne und sammelt mit Aktivitäten XP um euren Rang zu steigern. Wie das Rekrutierungssystem im beim Multiplayer verändert wurde und mehr Details zu Watch Dogs Legion Online erfahrt ihr in unserer Preview. Launige Eindrücke, welches Chaos ihr zu viert in London anrichten könnt und wie man sich auf immer neue Art die Knochen brechen kann, erlebt ihr in Der Viertelstunde mit Watch Dogs Legion Online.