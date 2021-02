PM: WATCH DOGS®: LEGION ONLINE-MODUS STARTET AM 9. MÄRZ MIT EINEM KOSTENLOSEN UPDATE (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Watch Dogs Legion ab 34,94 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf – 22. Februar 2021 – Ubisoft kündigte heute das Releasedatum des Online-Modus von Watch Dogs: Legion an. Ab dem 9. März wird der Modus per kostenlosem Update auf Xbox One, Xbox Series S | X, PlayStation® 4, PlayStation® 5, für den Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia sowie Ubisoft+, Ubisofts Abo-Service**, erscheinen.

Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion wird folgende Inhalte bieten:

Jede Teilnahme an Online-Aktivitäten beschert XP, um Ränge aufzusteigen und dadurch zahlreiche Belohnungen wie exklusive kosmetische Items und Einflusspunkte zu erspielen, mit denen sich neue Teammitglieder und Upgrades freischalten lassen.

Season-Pass-Besitzer:innen erhalten am 9. März Zugang zu zwei neuen Einzelspieler-Missionen: Guardian Protocol:

Not in Our Name:

Als Teil des Post-Launch-Plans von Watch Dogs: Legion erhalten alle Spieler:innen Zugang zu kostenlosen Updates, PvP-Modi, neuen Koop-Missionen und neuen Charakteren. Der Season Pass ermöglicht zudem Zugang zu Extra-Missionen, die Watch Dogs: Legion Bloodline-Erweiterung, neue spielbare Charaktere wie Mina, aufgrund von einigen zweifelhaften Experimenten mit Gedankenkontrolle ausgestattet, Darcy, ein Mitglied des Assassinen-Ordens, Aiden Pearce und Wrench aus Watch Dogs und Watch Dogs 2. Der Season Pass für Watch Dogs: Legion ist Teil der Gold-, Ultimate- und Collector’s Editionen des Spiels. In Watch Dogs: Legion*erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen UntergrundwiderstandDedSecfür koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllen die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hat. Als Mitglied vonDedSecwerden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihrenDedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften. Watch Dogs: Legionbesitzt eine riesige Auswahl an Optionen, von komplett anpassbarer Steuerung bis hin zu Audio-Untertiteln. Die komplette Liste der Anpassungseinstellungen gibt es hier: www.ubisoft.com/watch-dogs/legion Ubisoft Connect verfolgt das Ziel, mit Freunden in Kontakt treten zu können oder an Spielveranstaltungen und Aktivitäten teilzunehmen. Aus diesem Grund bringt Watch Dogs: Legionebenfalls aufregende, zeitlich begrenzte Community-Herausforderungen und bietet den Spielern ein Cross-Game-System, mit dem Spieler eine unbegrenzte Anzahl an Units verdienen und diese für einzigartige Belohnungen wie Waffen, Outfits und Zubehör ausgeben können.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Zudem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen. **14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.

ABOUT WATCH DOGS Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The newest opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, released on October 29, 2020.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Watch Dogs, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.