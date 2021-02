Kurztest: Nebuchadnezzar – Auf den Siedeln-Spuren von Caesar & Pharaoh

Teaser Nebuchadnezzar eifert historisch angehauchten Aufbau-Klassikern wie Paraoh, Caesar und Der erste Kaiser nach, ohne ohne auch nur annähernd die Qualität der Vorbilder zu erreichen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalErinnert sich noch jemand an Impressions Games? Das war diese britische Softwaremanufaktur, die in den 90ern bis Mitte der Nullerjahre ein Aufbaustrategiespiel nach dem nächsten in die Ladenregale warf. Inund den übrigen Folgen der erfolgreichen Serie konnte man seinerzeit als Städteplaner geschichtsträchtige Metropolen wie Rom oder Kairo aus dem Boden stampfen und zu ewig währendem Ruhm führen. Die Spiele verfrachteten das beliebte-Prinzip in die Antike, angereichert durch Echtzeit-Kämpfe und andere historische oder sagenhafte Elemente.Mitversucht das tschechische Studio Nepos Games nun, an die genannten Klassiker anzuknüpfen, dabei der bekannten Erfolgsregel folgend: "Wenn dich niemand kennt, denke dir zusätzlich auch noch einen möglichst schwer zu buchstabierenden Namen für dein Spiel aus." Zumal wohl die Mehrzahl jener paar Spieler, bei denen "Nebuchadnezzar" überhaupt irgendwelche Vertrautheitsreaktionen auslösen könnte, eher an das Morpheus' Schwebe-U-Boot ausdenken dürfte als an einen babylonischen König...Jedenfalls lehnt sich das Aufbauspiel nicht nur durch sein Szenario an die Vorbilder an, auch die isometrische Wuseloptik und die grundlegende Spielmechanik kennen Veteranen noch von damals. Wer mit den Impressions-Titeln groß geworden ist, fühlt sich sofort heimisch und wird mit Nebuchadnezzar bestimmt ein, zwei nostalgische Abende verbringen – dann allerdings schnell merken, dass die Hommage den Idolen von früher nicht das Wasser reichen kann.