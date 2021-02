PM: Diablo II: Resurrected erscheint auf Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zusammenfassung

Diablo II: Resurrected ist das ultimative Remaster von Diablo II und der Expansion Lord of Destruction – zwei wegweisende Meilensteine des Action-Rollenspiels von Blizzard Entertainment. Als Veteran oder Neuling gleichermaßen erlebst Du das zeitlose Gameplay zukünftig in moderner Grafik- und Audioqualität auf aktueller Gaming-Hardware.

Du erklimmst den vergessenen Turm, bahnst Dir den Weg durch den Dschungel von Kurast und stürmst Du die Tore zur Hölle, wo Du Diablo herausforderst. Danach steigst Du auf den Gipfel des Berges Arreat und stellst Dich Baal, dem Herrn der Zerstörung, in der Weltsteinkammer.

In Diablo II erwarten Dich sieben der größten Champions von Sanktuario am ikonischen Lagerfeuerbildschirm: die Amazone, die Assassine, der Barbar, der Druide, der Nekromant, der Paladin und die Zauberin. Die Charaktere passt Du mittels unzähliger Build- und Ausrüstungsoptionen individuell und ganz nach Deinen Vorstellungen an.

Wähle Deine bevorzugte Plattform und stürze Dich in Diablo II: Resurrected im Solo- oder Koop-Modus mit bis zu 8 Spielern. In spannenden PvP-Duellen außerhalb der Stadt tobst Du Dich kämpferisch aus – aber Achtung: Pass auf, dass Du nicht Deinen Kopf verlierst!