Rainbow Six - Siege: Pläne für Year 6 bekannt / Gameplay-Änderungen

Ubisoft hat via Pressemitteilung bekannt gegeben, welche Pläne für die Zukunft des Multiplayer-Shooters Rainbow Six - Siege (im Test, Note: 7.0) geschmiedet worden. Im Fokus steht dabei natürlich Year 6. Starten wird das neue Jahr mit Crimson Heist, der ersten von vier Seasons. Hier bekommt ihr einen neuen Angreifer, der aus Argentinien stammt und die Karte Grenze wird überarbeitet. Wenn ihr auf dem PC-Testserver unterwegs seid, könnt ihr Crimson Heist ab morgen ausprobieren. In Season 2 kommt ein Operator aus Nakoda und eine überarbeitete Version von Favela, Season 3 bringt einen Charakter aus Kroatien und drei Karten, die einer Frischzellenkurz unterzogen wurden, und in Season 4 startet ein Operator aus Irland unter anderem auf der überarbeiteten Version von Outback durch.

In Year 6 soll das Rufsystem überarbeitet werden, das war bisher für die Spieler unsichtbar. Nun könnt ihr sehen, welche Meinung Kameraden und Gegner von euch haben. Ubisoft verspricht sich davon, dass der allgemeine Umgang positiver wird. Außerdem könnt ihr für Ranglistenspiele gesperrt werden, ist euer Ruf zu negativ.

Ach am grundlegenden Gameplay haben die Entwickler geschraubt. So können Operator nach ihrem Tod Kameras und Geräte weiter steuern, dadurch soll die Möglichkeit zum Support verbessert werden. Während der Vorbereitungsphase dürft ihr euren Operator und die Ausrüstung nun beliebig oft wechseln. Als letzte Änderung werden Rüstung und Gesundheit zusammengelegt, damit ihr nun einen besseren Überblick darüber habt, wie viele Treffer ihr aushaltet.