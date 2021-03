Darauf freut sich die Redaktion im... März 2021

Spieleflaute heißt Nachholzeit

Teaser Unaufhörlich schreitet das Jahr 2021 voran, ein Monat jagt den nächsten, wir kommen kaum zum Verschnaufen. Aber Zeit, um euch zu verraten, worauf wir uns im März freuen, finden wir immer.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich habe mir Folge 1 vonangesehen und war wider Erwarten nicht angewidert (in Staffel 4 ist meine Motivation gegen Null gesunken, weiterzusehen). Mal sehen! Und ich habe vor, mirin einer Fan-Edit-Version anzusehen. Die enthält etliche Szenen der miserablen TV-Miniserie (nicht der neueren, okayischen, sondern der aus dem alten Lynch-Material), soll aber wohl gut sein und auch etliche der aufdringlichen Voice-Overs aufsparen. Mal sehen, ob ich Zeit für die knapp drei Stunden finde im März...[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich, natürlich, auf! Ich habe nämlich den Trick raus, wie ich für Spiele, die ich sowieso gerne spiele –und Co. – auch noch Geld für GamersGlobal einnehmen kann. Psst, nicht weitersagen! Jedenfalls wird das ziemlich sicher ziemlich lustig, aber auch spannend, denn der Teufel liegt bei BB im Detail. Und in den Bros. Und das sind ja Topspender. Ach, ich freue mich jetzt schon darauf, wie mir aus Schusseligkeit Kriesing verblutet oder ich Danywilde als Bogenschützen versehentlich in den Nahkampf schicke! An neu erscheinenden Spielen freue ich mich am ehesten auf, weil mir schon der Vorgänger gut gefallen, fürs stundenlange Vor-dem-Bildschirm-hocken aber doch nicht spannend genug war. Aber abends, auf der Couch? Das könnte klappen! Aber zurück zu den Global Brothers, so der Name meiner Kompanie: Ich rufe eindringlich auch Rundentaktik-Verächter auf, sich mal die ersten ein, zwei Folgen anzusehen. Kostenlos und ohne Risiko. Außer dem, dass ihr doch daran Gefallen findet, natürlich.[SONSTIGES] Wenn alles klappt, stellen wir noch im März unsere Werkstudentin ein, die aber doch ein er werden wird. In Kürze mehr! Und dann geht es natürlich los in Sachen Strategie-Entwicklung und so weiter.[FILME/SERIEN] Auf Amazon Prime läuft seit kurzem die Serieninterpretation von. Das Buch rund um Christiane F. habe ich das letzte Mal wohl vor 15 Jahren gelesen, die Erinnerungen sind also schon etwas verblasst. Ich bin mal gespannt, wie das Thema in der heutigen Zeit portraitiert wird. Die Papierform hatte mich als jungen Burschen doch ziemlich mitgenommen, aus diversen Gründen. Daher bin ich mal gespannt, ob sich ein ähnlich emotionales Gefühl einstellen wird.[SPIELE/BRETTSPIELE] Der März scheint zum Nachholen da zu sein, zumindest bis kurz vor seinem Ende. Dann erscheint nämlich, in dem ich meine Allmachtsfantasien endlich wieder in aller Güte ausleben kann. Als ich erst kürzlich den ersten Teil neu angespielt habe, war ich doch erstaunt, wie viel Spaß der noch macht. Und natürlich muss ichmal wieder anpacken, wenn das neue Addonerscheint. Ob das so eine gute Idee ist, mich wieder freiwillig an die Nadel zu hängen, ist eine andere Sache.[SONSTIGES] Weil ich wirklich nicht weiß, was ich hier schreiben soll, habe ich mal ein paar Musik-Releaselisten durchgeschaut und doch tatsächlich ein, zwei interessante Sachen entdeckt. Beispielsweise sei da die neue Platte vongenannt, die auf den griffigen Titelhört. Und dann werkelt, bekannt als der Frontmann von, an. Ich war von seinen Solo-Sachen nie ein riesiger Fan, gut hören konnte ich sie aber immer.

[FILME/SERIEN] Im März freue ich mich darauf, mir endlich die beiden Euphoria-Specials auf Deutsch anzuschauen. Ich bin zwar normalerweise ein Fan des Originaltons, am liebsten mit deutschen Untertiteln, habe mich aber beim Reinhören sehr schwer getan. Am 7. März bei Sky ändert sich das. Und mit meiner Freundin werde ich im März auch die dritte Staffel von Ozark zu Ende schauen. Wenn die Qualität so bleibt, wie es die ersten Folgen dieser Staffel versprochen haben, dann freue ich mich sehr auf die abschließende vierte Staffel.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Jetzt mal ehrlich - war das nicht bisher ein furchtbar seltsames und langweiliges Spielejahr? Auch im März gibt es kaum was, was mich auch nur ansatzweise interessiert. Würde man mir eine Pistole an den Kopf halten, würde ich sagen: Das deutsche Aufbauspiel Endzone - A World Apart sieht auf den Screenshots nett aus. Und gegen Point-and-Click-Adventures wie Starflint - The Blackhole Prophecy habe ich auch nie etwas - außer, dass hier Rollenspiel- und WiSim-Elemente eingebaut werden sollen und Franzosen keine witzigen Adventures können... Hach, dann spiele ich eben Cyberpunk 2077 zu Ende.



[SONSTIGES] Mit der Musik geht es mir momentan so, wie mit den Spielen. Der ganz große Wurf ist nicht in Sicht. Ich hoffe dann mal auf ein vielleicht gutes Album von PeterLicht (Beton & Ibuprofen erscheint am 5.3.). Ansonsten hätte ich nichts dagegen, wenn die Kings of Leon mich am gleichen Tag mit When You See Yourself positiv überraschen könnten. Privat könnte der März dann eine ganz besondere Herausforderung mit sich bringen. Stay Tuned.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Fest auf dem Plan für den März steht in jedem Fall schon mal die Fortsetzung von. Bei Staffel 4 bin ich inzwischen angekommen und, von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, gefällt mir die Serie richtig gut. Sehr bedauerlich ist allerdings, dass die DVD-Qualität deutlich schlechter als befürchtet ist. Klar sind die schon älter. Aber bei dem, was man da insbesondere in den dunkleren Szenen zu sehen kriegt, kommen Erinnerungen an die VHS-Ära auf. Anschauen werde ich mir auch endlich mal die 11. Staffel von. Ein wenig ist der Charme der Serie mit der Zeit zwar verloren gegangen, für mich zählt sie dennoch mit zu den besten Sitcoms der letzten 20 Jahre. Das liegt nicht zuletzt auch am heimlichen Star "Phil" und als großer Fan vonnatürlich an. Ich schaue die Serie inzwischen übrigens fast nur noch auf Deutsch. Die Synchro ist einfach richtig gut – und für mich geht Ed ohne den fantastischeneh nicht.[SPIELE/BRETTSPIELE]ist für mich wie gehabt der mit Abstand beste Teil der Reihe. Daspielerisch praktisch in dieselbe Richtung geht, dürfte der Switch-exklusive Ableger für mich ebenfalls genau das Richtige sein. Die zeitlich begrenzt verfügbare Demo hatte ich leider verpennt, aber dann steige ich eben gleich mit der Vollversion ein. Mindestens genauso sehr freue mich auf. People Can Fly hat mich in der Vergangenheit zwar mitziemlich enttäuscht, aber mir umgekehrt mit dem bekloppt-brutalen(damals natürlich die Importversion gespielt) wirklich begeistert. Ob die Polen mit Outriders daran anknüpfen können? Noch kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber dass das Spiel offiziell am 1. April erscheint, deute ich einfach mal als ein gutes Zeichen...[SONSTIGES] Ich würde ja die Hoffnung äußern, dass ich mich im März nicht auf Telefonate mit meinen Freunden beschränken muss, aber bei der aktuellen Entwicklung darf man wohl schon froh sein, wenn dieser Corona-Mist unseren Alltag nicht über das Jahr 2021 hinaus prägt. Aber solange im März wenigstens vier Punkte für den FC rumkommen, die Bauern von Frankfurt von Platz 1 verdrängt werden (notfalls auch von den Retortenclubs aus Wolfsburg und Leipzig) und Dortmund aus den Europapokal-Plätzen rausfliegt, wäre ich für den kommenden Monat schon mal zufriedengestellt.[FILME/SERIEN] Es gibt nichts Brandneues, das mich reizt. Dagegen sind mir zwei nicht ganz so alte Anime-Releases ins Auge gesprungen, die ich bisher verschmäht habe. Zum einen: Darin folgt ein Junge seiner einzigen Freundin, die ihn zurückgelassen hat, um in besagten mysteriösen Turm zu gehen. Obwohl ihn das Konstrukt nicht eingeladen hat, gelingt es dem Jungen, den Turm betreten. Drinnen muss er tödliche Prüfungen überleben, die ihm die Aufseher jeder Etage auferlegen, bevor er weiter zur nächsten Etage darf. Anvom Studio Trigger mit seinem stets hyperaktiven Stil reizt mich der auch hierzulande verfügbare englische Cast mit vielen bekannten Stimmen aus[SPIELE/BRETTSPIELE] Bisher bin ich bei Capcoms supererfolgreicher Monsterjagd-Reihe nie über den Auftakt hinausgekommen, doch das ganze Drumherum bei Monster Hunter - Rise könnte mich tiefer reinziehen: Das japanisch anmutende Setting und die größere Beweglichkeit durch den Fanghaken-Käfer machen mich spontan an.[SONSTIGES] Ich lese weitervon, dessen Auftakt mir bisher um einiges besser gefällt als die erste Episode der losen Netflix-Adaption (wobei ich trotzdem nach dem Buch auch über die Pilotfolge hinaus weiter reinschauen will).[FILME/SERIEN] Keine Frage: Mein Märzfavorit in Sachen Serien ist das Finale von. Die MCU-Crew hat Mut bewiesen und es sind so viele Anspielungen und Easter-Eggs in der Serie, dass einem Fanboy warm ums Herz wird. Beim DC-Mitbewerb warte ich auf die finale Staffel vonund auf die Serie zum Monster-Movie. In Sachen Filmen steht geradeauf meiner Warteliste. Disney und Drachen – was soll schon schiefgehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Leider habe ich im März nicht so viel Zeit zum Spielen, aber ich freue mich natürlich besonders auf den aktuellen-Teil () und warte sehnsüchtig auffür die Nintendo Switch. Und natürlich– obwohl mich die Jäger- und Sammlerorgie nie zu 100 Prozent abgeholt hat. Vielleicht klappt es dieses Mal.[SONSTIGES] Ich bin gerade im Masterstress für ein von mir betreutes Projekt. Einreichen bei Nintendo, Sony, Microsoft steht da ebenso auf dem Programm wie die finale Qualitätssicherung, Papierkram und Logistik. Damit dürfte ich einen Großteil des Monats beschäftigt sein. Wenn Jörg nicht wieder ein JRPG ausgräbt, das ich überraschen testen darf. Ansonsten freue ich mich wieder auf die neuen Bände von, obwohl ich da schneller lese als die Zeichner produzieren. Schade.