Battle Brothers: Switch-Release-Termin bekanntgegeben

Vor gut einem Jahr berichteten wir euch über die Ankündigung der Nintendo-Switch-Version von Battle Brothers (zum Test+). Die technische Umsetzung für das Handheld verantwortet die Firma Ukiyo Publishing. Der Release wurde für den 11.3.2021 angekündigt.

Die Hamburger Overhype Studios, Schöpfer des Titels, schreiben von einer schnellen, effektiven und intuitiven Steuerung für die Switch. Ihr sollt im Nintendo-Store Zugriff auf alle Erweiterungen haben und die Switch-Portierung soll dabei alle Features besitzen, die es auch in der PC-Version gibt. Der Titel kann ab sofort mit 15 Prozent Rabatt vorbestellt werden und ist derzeit für 23,79 Euro erhältlich. Regulär soll der circa 3-GB-Download von Battle Brothers 27,99 Euro kosten. Auch auf der Switch wird es nur eine englische Version geben. Unter dieser News ist für euch der aktuelle Pre-Order-Trailer eingebunden. Solltet ihr das Handheld nicht besitzen, aber dennoch Interesse am Spiel haben, so könnt ihr das Game für den PC zum Preis von 27,99 Euro auch über unseren Partnerlink bei GOG beziehen. Einen Steamkey zum selben Preis erhaltet ihr auch bei Green Man Gaming.