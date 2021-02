BlizzConline: Diablo 2 Resurrected kommt // Exklusive Interview-Infos

Einblicke zu Technik, Features und mehr

Teaser Eines der wohl ikonischsten Rollenspiele aller Zeiten wird neu aufgelegt. Wir konnten mit den Entwicklern über "Project Fenway" sprechen und haben brandheiße Informationen aus dem Gespräch für euch.

Blizzard hat im Rahmen der BlizzConline getauften Ausgabe der hauseigenen Messe Blizzcon enthüllt, was viele erwartet haben. Ein komplettes HD-Remake zum wohl beliebtesten Serienteil soll Diablo 2 Resurrected, ehemals Project Fenway, werden: 16:9-Format, 3D-basierte aufpolierte Grafiken (die aber dennoch nach den ersten Trailern zu urteilen den alten Look einfangen) – mehr bräuchte es gar nicht, um unser altes Schnetzelherz schneller schlagen zu lassen.

Wir hatten kurz nach der Vorstellung, an einer Interviewrunde mit Game Designer Andre Abrahamian und Lead Artist Chris Amaral teilzunehmen und haben exklusive Informationen zur Neuauflage in Erfahrung gebracht.

Das gesamte Remake wird auf Basis der alten Technik erstellt, per Knopfdruck könnt ihr jederzeit zwischen dem originalen, Sprite-basierten Look und der neuen 3D-Grafik wechseln. Dieser "Legacy-Toggle" war laut Chris auch die Rückversicherung, dass man sich nie zu weit vom Original entferne. Das war dem Team besonders wichtig, da sie laut eigener Angabe alle Fans des Spiels von 2000 seien. Im Hintergrund läuft wirklich immer das Ur-Diablo 2.

Die Grafiken sollen den ikonischen Stil einfangen und in die Neuzeit verfrachten, beispielsweise durch dynamische Beleuchtung und auch indem sie mehr Story einbauen. Dazu hat sich Andre durch haufenweise alte Quellcodes gewühlt und Informationen zutage gefördert, die so im Original nicht oder nur teilweise abgebildet wurden. Auf Audioseite wolle man sich an den Soundtrack des Originals halten, den Klangteppich durch neue Umgebungsgeräusche aber dichter weben. Wind, der durch Baumspitzen raschelt und das Leder von Rüstungen, das bei Bewegungen unseren Helden quietscht, waren nur zwei Beispiele. Basieren wird Diablo 2 Resurrected auf Version 1.14d, ihr dürft euch also auf bekannte Klassen und Spielbalance einstellen. Zusätzlichen Content dürft ihr allerdings nicht erwarten, das Remake wird zunächst das volle Original bieten, keine frischen Inhalte.

Doch auch wenn ihr im Endeffekt Diablo 2 in deutlich aufgewerteter Form erhaltet, gibt es ein paar neue Quality-of-Life-Features. So wurde das HUD überarbeitet, auch wenn es sich deutlich am klassischen Stil orientiert. Bei euren Charakterwerten bekommt ihr nun mehr Infos direkt angezeigt, die davor erst durch Mouseovers ersichtlich waren. Mit einer besonderen Kiste könnt ihr Items schnell und unkompliziert zwischen euren Charakteren hin und her tauschen und falls ihr nicht mehr jeden Goldhaufen einzeln aufheben wollt, kann das nun wahlweise automatisch geschehen. Und sicherlich nicht unwichtig ist, dass ihr an eurem Charakter nun genauer ablesen könnt, was er oder sie gerade mit sich führt. Die Waffen, die ihr nun in der Hand haltet, passen optisch zu ihrem Icon im Inventar. Genauestens beäugen dürft ihr euren Recken nun durch die näheren Zoomstufen, die euch laut Andre Abrahamian und Chris Amaral zwar nicht direkt über seine Schulter schauen lassen, aber doch sehr nah rangehen werden.

Ein Fehler von Blizzard, der bei Warcraft 3 - Reforged begangen wurde, werde man nicht wiederholen: Auch wenn Diablo 2 Resurrected erschienen ist, werdet ihr das Original weiterhin im Battle.Net als separates Spiel kaufen können. Im Bereich Multiplayer wird das Remake natürlich an das aktuelle Battle.Net angeschlossen, so dass Matchmaking, Spielersuche und Party-Erstellung so schnell und einfach wie möglich vonstatten gehen. Auch das Ladder-System wird wieder mit von der Partie sein, allerdings wisse man noch nicht, ob die Seasons wieder 6 Monate gehen werden oder man sie doch verkürzt. Tendenziell strebe man aber eine kürzere Laufzeit an. Diablo 2 Resurrected wird laut Andre und Chris keinen Always-On-Zwang haben, ihr dürft also auch ganz entspannt ohne Internetverbindung durch die Dungeons streifen.

Erscheinen wird Diablo 2 Resurrected noch 2021 für PS4, PS5, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und natürlich den PC. Zwischen allen Plattformen wird Cross-Progression versprochen, egal auf welchem Gerät ihr also Fortschritt erzielt, ihr werdet ihn auf alle anderen Systeme mitnehmen können. In Sachen Technik wird natürlich Widescreen-Support und 4K-Unterstützung für PC versprochen, Konsolenspieler dürfen sich über 2160p-Auflösung freuen. Bei der Framerate hielten sich Andre Abrahamian und Chris Amaral noch bedeckt, ebenso als es um die technischen Details der Nintendo-Switch-Fassung ging.

Das Remake enthält auch das Addon Lords of Destruction und seine beiden neuen Klassen. Auch alle 27 Minuten der damals bahnbrechenden Renderszenen werden neu erstellt (statt etwa nur hochgerechnet), um sowohl den alten Look zu erhalten als auch zur neuen Auflösung und Grafikqualität zu passen. Entwickelt wird Diablo 2 Resurrected für Blizzard vom frisch einverleibten Studio Vicarious Visions.

Allein von den vielleicht 60 Sekunden Gameplay-Szenen, die gezeigt wurden (samt Vorher-nachher-Vergleichen) waren wir doch sehr angefixt, die Infos aus dem Interview haben das Verlangen nach der Neuauflage noch verstärkt. Wer braucht da noch Diablo 4...? Ein eigenes Bild könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer verschaffen.