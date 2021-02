BlizzConline: Weitere Heldenklasse für Diablo 4 vorgestellt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Diablo 4 wird eine weitere Heldenklasse neben Druidin, Zauberer und Barbar erhalten: die Diebin. In den kurzen Gameplay-Szenen, die gezeigt wurden, wirbelt die Diebin/Mörderin nur so über den Bildschirm, verschießt Pfeilsalven oder schnetzelt Feinde im Nahkampf nieder. Die neue Klasse tritt die Nachfolge des Rogue an und soll die flexibelste aller Klassen sein; ob tödlicher Bogenschütze oder Dolch-Assassine liegt an euren Entscheidungen beim Aufleveln. Und er (oder sie) scheint Ohren zu sammeln, verrät uns der Trailer...

Wir haben am Samstagabend einen Interview-Termin zu Diablo 4 ergattert und werden euch dann mehr über das Spiel und die neuesten Entwicklungen berichten können.