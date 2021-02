BlizzConline: Hearthstone Mercenaries, Forged in the Barrens, neues Core Set

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In wenigen Wochen startet Hearthstone in das Jahr des Greifen (Year of the Gryphon), das hunderte neuer Karten und mehrere große Änderungen bringen wird. Die erste neue Expansion heißt Forged in the Barrens und soll von der gleichnamigen WoW-Örtlichkeit inspiriert sein. Es soll 135 völlig neue Karten enthalten, dazu neue Keywords und Kampfmechaniken. Außerdem wird es zehn legendäre Mercenary Minions geben, die jeweils eine bestimmte Hearthstone-Heldenklasse repräsentieren.

Zeitgleich soll das neue Hearthstone Core Set erscheinen, das die bestehenden Basis- und Classic-Sets ersetzt. Es bietet 235 Karten (inklusive ganz neuer) und soll das taktische Kartenlegespiel vor allem für altgediente Helden "verjüngen".

Ebenfalls angekündigt wurde auf der BlizzConline das neue Classic-Format, das geneigten Spielern quasi den zeitlichen Teleport zurück ins Jahr 2014 (als Hearthstone startete) ermöglicht.

Noch etwas warten müssen die kriegerischen Kartenschwinger auf Hearthstone Mercenaries. Dabei handelt es sich um einen komplett neuen Spielmodus, den Blizzard als "strategisches RPG-Gameplay" beschreibt. Man wird einige "der berühmtesten Helden Azeroths" in einem Roguelike-artigen Spielsystem in verschiedene, wohl prozedural generierte Gefechte führen, dabei wählt man seinen Weg auf einer abstrakten, teils verzweigenden Karte aus. Mercenaries ist nicht nur ein Solospiel, sondern soll auch kompetitiv erlebbar sein. Im Unterschied zum reinen Kartensammeln und Deck-Zusammenstellen des Hauptmodus' wird man hier seine Helden upgraden können; sie gewinnen Erfahrung, bessere Ausrüstung und neue Fähigkeiten.