BlizzConline: WoW Burning Crusade Classic angekündigt

PC MacOS

Auf der BlizzConline wurde, wie schon vorab durchgesickert, eine Classic-Variante des ersten WoW-Addons The Burning Crusade angekündigt. Diese Entscheidung folgt auf den Überraschungserfolg, den World of WarCraft Classic darstellt -- also die seit 2019 wiederveröffentlichte "Vanilla-Fassung" von WoW vor Jahren des Nerfings sowie Quest- und Mechaniken-Überarbeitens. Auch Burning Crusade Classic hat das Ziel, das alte Spielgefühl von damals wieder zu evozieren.

Jeder Classic-Charakter wird sich in der nicht allzu fernen Zukunft entscheiden müssen (respektive dessen Spieler), ob er auf dem Classic-Server bleibt oder "den Weg zum Burning Crusade macht".