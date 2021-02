PM: Die Phantomdiebe kehren in Persona 5 Strikers zurück! (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4

Die Phantomdiebe sind zurück! Die Digital Deluxe Edition von Persona 5 Strikers ist jetzt erhältlich und wird am 23. Februar für alle Spieler auf PlayStation 4 veröffentlicht!

Persona® 5 Strikers Digital Deluxe Edition

In dieser Episode von PlayStation Underground sehen wir uns exklusives Material zu Persona 5 Strikers auf PlayStation 5 an. Wir zeigen euch alle Höhepunkte, die dieses Hybrid-Action-Kampf-Gameplay so großartig machen – seht sie euch hier an:

In Persona 5 Strikers erkunden wir Kerker statt Paläste, lassen Herzen frei statt sie zu stehlen und reisen durch Japan statt uns in den Bahnhöfen von Tokio zu verirren. Und trotzdem steht euch dabei dieselbe Phantomdieb-Bande zur Seite!

Meine Lieblingsspielmechanik liegt darin, dass man als jeder der Phantomdiebe spielen kann. Wie in der Episode zu sehen ist, könnt ihr als Haru eine Axt schwingen, als Fox All-out-Angriffe ausführen, nachdem ihr von Eisskulpturen springt, und zu jeder Zeit mitten im Kampf einen Baton Pass zurück zu Joker durchführen. Ihr könnt die Städte über Plattformen und das Lösen von Rätseln erkunden und das Ganze kommt mit peppigen Menüs und abgedrehten Kampfsequenzen daher!

Zu guter Letzt bietet das neueste Mitglied der Gruppe, Sophie als Humanity‘s Companion (Begleiterin der Menschheit) eine neue Art, um zu den Phantomdieben zu stoßen – durch Jo-Jo schleuderndes Gameplay, das ihr einfach selbst ausprobieren müsst.

Und wenn ihr die Feinde lieber als Morgana in Katzenbusform niedermähen wollt, seid ihr bei uns ebenfalls richtig:

Für die Entwickler von ATLUS und ω-Force lag beim Erschaffen des Spiels der größte Spaß darin, zusammenzuarbeiten, um die Elemente zu verbinden, die Persona 5 Strikers diesen „Persona“ -Touch, seine Story und seine Kulisse – gekoppelt mit einem unglaublichen Action-Kampfsystem – geben!

Sowohl für Action- als auch für Persona-Fans bietet Persona 5 Strikers gleichermaßen eine brandneue Story. Also könnt ihr wunderbar mit den Phantomdieben in den Camper springen und euch auf einen Roadtrip durch Japan begeben!

Persona 5 Strikers wird am 23. Februar offiziell für PlayStation 4 veröffentlicht!

Findet im neuen Launch-Trailer heraus, was die Kritiker zu den Phantomdieben sagen:

