PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 23. bis 26. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder jede Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Curse of the Dead Gods

Auf der Suche Reichtümern, dem ewigen Leben und übernatürlichen Kräften findest Du Dich in einem finsteren Tempel wieder, in dem es von bösartigen Kreaturen nur so wimmelt. Nimm Deinen Mut zusammen und kämpfe Dich durch Horden von Feinden, um die Geheimnisse des mysteriösen Tempels zu erkunden.

Heavy Metal Machines

Die postapokalyptische Welt von morgen bietet spektakuläre Schlachten auf vier Rädern. Schnappe Dir Deine Heavy Metal Machine und trete in elektrisierenden 4 vs. 4-Battles gegen andere todesmutige Fahrer und deren Kampffahrzeuge an.

Killer Queen Black

Xbox Game Pass – Mit Killer Queen Black erwartet Dich ein packender Action-Strategie-Platformer für bis zu acht Spieler. Sammle so viele Beeren wie möglich oder vernichte die Königin Deiner Gegner für den Sieg. Gehe auf Solo-Mission oder schließe Dich mit bis zu drei Deiner Freunde zusammen.

Taxi Chaos

Kein Weg ist zu extrem, wenn es darum geht, Deine Fahrgäste pünktlich abzuliefern – und wenn es die Abkürzung über Fußgängerwege und Dächer sein muss! Im Laufe der Zeit entdeckst Du die besten Wege durch die Stadt und lernst New Yellow City (NYC) besser kennen als Deine Westentasche.

Active Neurons 3 – Wonders of the World

Xbox One X Enhanced – Im dritten und letzten Teil der Active Neurons-Serie kommt es einmal mehr auf Dein Geschick an – und das gleich auf mehreren Ebenen. Du teleportierst Dich von Raum zu Raum, löst knifflige Rätsel und sicherst Dir Energiequellen – nur so kannst Du das Spiel bezwingen.

Horned Knight

Horned Knight ist ein packender 2D-Action-Plattformer, in dem es allein an Dir liegt, die Burg von Ghulen und den Untoten zu befreien. Schlüpfe in die Rolle des Heldenritters und überwinde alle Ängste, Feinde und Fallen!

Retrace: Memories of Death

Nach einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Geisterabenteuer finden sich Freya und ihre Freunde in einem schaurigen Paralleluniversum wieder, in dem der Tod allgegenwärtig ist. Du schlüpfst in die Rolle von Freya, die in der Zeit zurückreisen kann, um so vielleicht doch noch den Horrortrip zu verhindern. Jede Entscheidung ist dabei von größter Bedeutung.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Xbox One X Enhanced – In der Rolle von Maia, die in dem uralten Białowieża-Wald ihre Familiengeschichte erforschen will, begibst Du Dich auf eine Reise in Europas letzten Urwald, der neben furchteinflößenden Monstern auch zahlreiche Rätsel bereithält. Entdecke reale Ort von zeitgeschichtlicher Bedeutung, die zeigen, was menschliche Gier mit der Natur anrichten kann.

Aery – A Journey Beyond Time

In Aery – A Journey Beyond Time schlüpfst Du in die Rolle einer fliegenden Kreatur, die die Welt und ihre Bewohner bei ihrer Entwicklung beobachtet. Bist Du bereit, die Zeit selbst zu erkunden?

Spooky Chase

Jede Bewegung, die Du in Richtung der Flagge machst, wird erfasst und von den Monstern kopiert. Je mehr Flaggen Du sammelst, desto mehr Feinde erscheinen auf der Karte! Achte auf jeden Schritt, den Du tätigst und passe auf Dich auf!

Tinker Racers

In diesem Survival-Racing-Partyspiel stellst Du Dich der Herausforderung, auf chaotischen Miniaturstrecken immer im Sichtfeld der Kamera zu bleiben – bestenfalls an der Spitze des Feldes. Wenn die Kamera Dich nicht mehr sieht, ist es aus mit dir. Starte ins Rennen mit Mini-RC-Autos auf spektakulären Routen, die Dir Deine Eltern zuhause im Kinderzimmer nie erlaubt hätten.

Akuto: Showdown

Akuto: Showdown ist ein rasantes Actionspiel mit isometrischer Perspektive, in dem Du mit verschiedenen Waffen in extremen Kämpfen antrittst. Dabei solltest Du immer auf Deine Gegner und auch Deine Umgebung achten, damit Du nicht getötet wirst.

Beyond Enemy Lines – Remastered Edition

Ausgestattet mit modernsten Waffen und Equipment operierst Du unter absoluter Geheimhaltung als einsamer Wolf weit hinter den feindlichen Linien. Du überlegst Dir einen Weg, beobachtest Deine Feinde, schleichst Dich in ihre Basis und erfüllst Dein Ziel. Dabei steht Dir vollkommen frei, Deinen Weg selbst zu wählen. So handelst Du entweder mit Waffengewalt oder als stiller Attentäter – das ist allein Dir überlassen.

Demon Hunter 3: Revelation

Nachdem Dawn Harlock die Bestie aus einer anderen Dimension besiegt hatte, hoffte sie, nun in Frieden leben zu können. Doch das Leben eines Kindes steht auf dem Spiel und Dawn muss ihren Ruhestand erstmal warten lassen. In diesem Wimmelbild-Rätsel-Game gilt es erneut übernatürliche Rätsel zu lösen und höllische Dämonen zu jagen.

Dungeons & Bombs

Dungeons & Bombs bildet einen dynamischen Mix aus klassischen Rätselspielen mit Kisten und Bomben. Wenn Feinde andere in ihr dunkles Versteck zerren, taucht eigentlich immer der Held und sein treues Schwert zur Rettung auf. Was aber, wenn der Held kein Schwert hat, sondern nur jede Menge Enthusiasmus und einen unendlichen Vorrat an Sprengstoff? Tja, Pech für die Feinde! Du bewegst Dich als Held durch dunkle Labyrinthe mit Kerkern und versuchst Dich dabei nicht selbst in die Luft zu sprengen.

Katana Kata

Katana Kata besitzt ein Stück Indie-Seele und ein innovatives Kampfsystem. Hier schwingst Du immer wieder Dein Katana auf Deinem Weg für eine fortlaufende Verbesserung. Du kämpfst dich durch einen Haufen von Feinden an verschiedensten Orten und tötest die ehemaligen Lehrlinge deines Meisters.

RetroMania Wrestling

RetroMania Wrestling ist ein Pickup-and-Play-Arcade-Spiel zum Thema Wrestling. Das Game liefert eine wunderschöne 2D-Grafik samt faszinierender Hintergründe und rasantem Gameplay im Arcade-Stil. Als offizieller Nachfolger des Arcade-Klassikers WrestleFest von 1991 sind darin Kult-Wrestler wie die Road Warriors, Tommy Dreamer, Johnny Retro, Nick Aldis und viele mehr enthalten.

The Lost Cube

The Lost Cube ist ein herausfordernder Platformer, der von klassischen Titeln wie Super Meat Boy und Celeste inspiriert ist. Die Story spielt in einem kleinen Dorf irgendwo in Nordeuropa. Hier wird jeden Tag eine besondere Melodie auf einer magischen Gitarre gespielt, die Wohlstand über das Land bringt.

Thunderflash

Optimiert für Xbox Series X|S – Thunderflash ist von nostalgischen Retro-Games inspiriert, die du kennst und liebst. Dich erwarten spannende Top-Down-Gefechte entweder solo oder im Koop-Modus in der Rolle des Bad-Boy-Kommandos Rock oder Stan. Mit unterschiedlichsten Waffen setzt Du Dich gegen eine Armee von Söldnern, militärischen Fahrzeugen, Drohen, Bossen und vielen weiteren Gefahren zur Wehr.