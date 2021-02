Spieleveteranen-Podcast #204: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Die Antwort auf den Sinn von Podcasts

Teaser Um sich dem Infocom-Textadventure gebührend annehmen zu können haben die Spielerveteranen einen sachkundigen Gast eingeladen. Mit diesem plaudern sie auch über Homeoffice und aktuelle News.

Keine Panik – Hauptsache, man hat ein Handtuch dabei … und natürlich den Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, damit ist der intergalaktische Reisende für alles gewappnet. Die Spieleveteranen reisen ins Jahr 1984 zurück, als die Zusammenarbeit von Autor Douglas Adams und Infocom zu einem der erfolgreichsten Text-Adventures führte. Bei solch einem abenteuerlichen Thema können wir den Beistand von Gastveteran Anatol Locker gut gebrauchen. Zu dritt plaudern wir über prägende Adventure-Erlebnisse, gefühlvolle Feelies, die Entwicklung des Spiels und seinen verhinderten Nachfolger. Zu Beginn der Episode erwarten euch außerdem pangalaktische Donnernews und aktuelle Spieleimpressionen.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Gastveteran Anatol Locker.

Aufnahmedatum: 17.02.2021

Laufzeit: 1:27:57 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:40 Das heutige Programm.

0:07:04 Gemischte News: Intellivision Amico soll im Oktober 2021 mit 30 Spielen starten, Nintendo enthüllte Neuheiten wie das Taktik-RPG Project Triangle (Arbeitstitel). Zuletzt gespielt haben wir unter anderem Boulder Dash Deluxe, Dark Souls 2 und Yakuza Kiwami.

0:18:05 Die Hörerfrage zum Tage von Markus Werner.

0:22:46 Wir begrüßen Gastveteran Anatol Locker, der heiße Tipps fürs Home Office hat.

0:35:55 Das alte Spiel: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

0:35:58 Infocom ist „schuld“ daran, dass Anatol in einer Spieleredaktion landete. Wir erinnern uns auch an andere Adventures der C64-Frühzeit wie Lords of Karma und Twin Kingdom Valley.

0:49:17 The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy war bereits ein Medienphänomen, als Autor Douglas Adams und Infocom-Designer Steve Meretzky 1984 das Spiel entwickelten.

0:57:12 Der "Don’t panic"-Button aus der Packung war ein begehrtes Statussymbol. Doch ist das Spiel für ein "Standard"-Adventure nicht arg schwer?

1:12:06 Das Hitchhiker-Adventure war ein großer Verkaufserfolg, warum erschien kein Nachfolger? Von Milliways ist nur ein rudimentärer Prototyp überliefert.

1:18:00 Wie spielt man den Infocom-Klassiker heute noch, was schrieb damals die Fachpresse?