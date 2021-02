PM: ROLLER CHAMPIONS: JETZT CODES FÜR DIE CLOSED BETA ANFRAGEN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Liebe Medienvertreter:innen und Content Creator,

Roller Champions kehrt zurück in die 2. Runde und das mit neuen spannenden Inhalten und Verbesserungen! Die Closed Beta stellt neue Modi, darunter der Ranglisten-Modus, Custom Matches und zeitlich begrenzte Spielmodi wie den 2v2-Modus, vor. Zahlreihe Gameplay-Optimierungen wurden ebenfalls vorgenommen, um Fans der Skating-Szene ein rasanteres Spielerlebnis bieten zu können.

Die Closed Beta ist gestern gestartet und läuft noch bis zum 1. März, 22 Uhr auf PlayStation 4, Xbox One und PC. Bei Interesse könnt ihr bei uns einen Closed Beta-Code anfragen.

Da wir nur ein begrenztes Kontingent an Codes zur Verfügung haben, können wir möglicherweise nicht alle Anfragen bedienen! Deshalb gilt: First come, first serve.

Codes können unter folgender E-Mail-Adressen angefragt werden:

Alle News zu Roller Champions und der Closed Beta gibt es unter ubisoft.com/game/roller-champions und in unserem Newsroom.

Man sieht sich in der Arena!

Euer Ubisoft Communication-Team