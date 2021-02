PM: PlayStation Gear Store expandiert in weitere Länder; Ankündigung des neuen Sortiments von Horizon Raw Materials (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir nach der Einführung des PlayStation Gear Stores in Nordamerika 2019 jetzt in weitere Länder in Europa expandieren und damit PlayStation-Fans eine fantastische Auswahl an Artikeln bieten können. Zeitgleich mit dieser Expansion bringt die Merchandising-Marke von Guerilla, Horizon Raw Materials, eine Reihe brandneuer Artikel auf den Markt, die in allen Regionen, in die der PlayStation Gear-Store liefert, online erhältlich sind.

Hier geht es zum PlayStation Gear-Store

Der PlayStation Gear Store ist für Fans in Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich jetzt die zentrale Anlaufstelle für eine große Auswahl an Artikeln im PlayStation-Stil. Neben PlayStation-Produkten haben wir eng mit unseren Studios zusammengearbeitet, um einige unserer beliebten Spiele in euren Alltag zu integrieren. Nachfolgend findet ihr eine Auswahl der fantastischen Angebote, die im PlayStation Gear Store in den neuen Ländern erhältlich sind, darunter Bekleidung, Trinkgeschirr, Einrichtungsgegenstände und mehr.

Verfügbar in den neuen Ländern

Gesteppte Bomberjacke im PS5™-Stil

Die perfekte Jacke für PS5- und DualSense™ Wireless-Controller-Fans sowie Gamer gleichermaßen. Individuelles Design mit DualSense Wireless-Controller-Innenfutter. Diese strapazierfähige, diamantgesteppte Jacke ist mit Metallreißverschlüssen, Eingrifftaschen und gerippten Bündchen ausgestattet. In Herren- und Damengrößen erhältlich. Vorbestellung möglich

Geprägte DualSense Wireless-Controller-Mütze

Kuscheliges Accessoire mit „Leder“-Flair. Strickmütze aus Acryl mit individuell gestaltetem, geprägtem DualSense Wireless-Controller-Aufnäher auf der einen Seite und gesticktem PS5-Logo auf der anderen Seite.

Irisierendes Semi-Crop-Shirt für Damen

Euer neues Lieblingsstück mit langen Ärmeln und einem Hauch von PlayStation. Die vor dem Einlaufen festgelegte Größe macht dieses Shirt zum langlebigen Accessoire, perfekt zum Kombinieren.

PlayStation-Rucksack, inspiriert vom Original-Logo

Ein Rucksack-Stil mit klassischer Farbkombination, inspiriert vom Original-PlayStation-Logo. Dieser Rolltop-Rucksack von Timbuk2 bietet coole Features für ultimativen Komfort unterwegs. Mit speziellem Laptopfach (bis 38 cm) und hergestellt aus vielseitigem und regenfestem Nylonmaterial.

Vorbestellungen möglich

Wasserflasche mit Perlglanzsymbolen

Löscht euren Durst mit dieser 828-ml-Aluminiumflasche mit PlayStation-Symbolen und einem eleganten, mattierten Finish, ausgestattet mit aufschraubbarem Deckel und aufklappbarem Strohhalm.

The Last of Us Part II Ellie-T-Shirt Ellie steht im Mittelpunkt dieses Designs von Naughty Dog. Gekämmte ringgesponnene Baumwolle, Feinstrick-Jersey

The Last of Us Firefly-Kappe

Krönt euren Look mit dieser Firefly-Kappe von The Last of Us. Die bequeme Twill-Kappe aus reiner Baumwolle hat einen Metallverschluss auf der Rückseite.

Funko Pop! Games – The Last of Us Part II – Ellie

Die Ellie-Vinylfigur aus dem mit Spannung erwarteten The Last of Us Part II zeigt Details wie Ellies ikonisches Tattoo und Stiletto-Klappmesser. Sie ist die perfekte Ergänzung eurer Funko-Sammlung. Die Sammlerfigur aus Vinyl ist ca. 10 cm hoch.

Vorbestellungen möglich

Ghost of Tsushima Samurai-Hoodie

Die letzte Verteidigungslinie in eurem Kleiderschrank. Mit diesem Hoodie mit Viertelreißverschluss seid ihr bereit für den Tag und trotzt den Elementen wie Jin Sakai. Die 65/35 %-Baumwoll-Polyester-Mischung hält euch warm und die zweilagige Kapuze sorgt dafür, dass ihr trocken bleibt.

Funko Pop! Games – Ghost of Tsushima– Jin Sakai

Wir präsentieren die erste Ghost of Tsushima Funko POP!-Figur Jin Sakai hat seine Samurai-Traditionen hinter sich gelassen und ist zum gefürchteten Geist von Tsushima geworden – hier trägt er seine Geisterrüstung komplett mit tödlichem Katana und Tanto. Jin wird als Teil eurer Funko-Kollektion stolz euer Zuhause verteidigen. Die Figur ist ca. 10 cm hoch.

Vorbestellungen möglich

Gebürstetes und gefärbtes Kratos-T-Shirt

Huldigt dem Gott des Krieges. Dieses unglaublich weiche T-Shirt aus 90 % Baumwolle/10 % Polyester ist vorgewaschen, um Einlaufen zu reduzieren. Rippstrick-Kragen.

God of War Kompass-Wasserflasche

Mit der Haltbarkeit und dem Stil dieser Edelstahlflasche seid ihr immer auf dem richtigen Weg. Das doppelwandige Design mit Kupfervakuumisolierung verfügt über einen festen Gewindedeckel. Handwäsche empfohlen.

Eine Reihe brandneuer Artikel der Merchandise-Marke von Guerilla, Horizon Raw Materials, ist jetzt online verfügbar. Das neue Sortiment umfasst stylische T-Shirts mit original Horizon Forbidden West-Designs in drei verschiedenen Farben sowie neues Trinkgeschirr mit wunderschönen neuen Designs, die beliebte Motive der Serie zeigen.

Außerdem haben wir den PlayStation Gear Store um einige bereits veröffentlichte Horizon Raw Materials-Produkte erweitert: eine Ausgabe der Graphic Novel „Der Sonnenhabicht“ mit einem exklusiven PlayStation Gear Store-Cover, Horizon Zero Dawn: The Board Game; und Horizon Zero Dawn: Complete OST auf Vinyl, damit ihr komplett in Aloys Welt eintauchen könnt.

Wir freuen uns, diese fantastische Kollektion im PlayStation Gear Store anbieten zu können. Sie ist an allen Standorten erhältlich, an die der PlayStation Gear Store liefert, darunter: Österreich, Belize, Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Frankreich, Deutschland, Guatemala, Honduras, Republik Irland, Italien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, USA, das Vereinigte Königreich und Uruguay.

In allen Liefergebieten des PlayStation Gear Stores erhältlich

Horizon Forbidden West Aloy-Profil – Schwarzes T-Shirt Ein farbenfrohes Statement, das Stärke und Willenskraft ausstrahlt! Dieses wunderschöne schwarze T-Shirt zeigt die Protagonistin von Horizon Forbidden West – Aloy – im Profil.

Horizon Forbidden West Focus – Navy-Becher Nichts sorgt besser für den richtigen Fokus als eine heiße Tasse Kaffee oder Tee. Dieser Navy-Thermosbecher mit dem ikonischem Fokus lässt euch die Erlebnisse von Aloy auf entspannte Art und Weise genießen. Doppelwandiger, vakuumisolierter Becher mit Korkboden und aufsetzbarem Deckel

Horizon Zero Dawn – Der Sonnenhabicht Diese Graphic Novel spielt nach den Ereignissen des von Kritikern gefeierten, preisgekrönten Videospiels Horizon Zero Dawn und erzählt ein neues Abenteuer mit Talanah und Aloy! Mit einem exklusiven Cover, das speziell für unsere PlayStation Gear Store-Fans entwickelt wurde!

Horizon Zero Dawn – The Board Game Folgt dem Ruf des Jägers und bekämpft die gefährlichsten aller Maschinen.

Horizon Zero Dawn: The Board Game ist ein semi-kooperatives taktisches Action-Spiel für 1–4 Spieler und spielt im vielseitigen und einzigartigen Universum von Horizon Zero Dawn.

Wir werden den PlayStation Gear Store auch weiterhin um neue Produkte aus euren Lieblingsspielen sowie kultige Designs der Marke PlayStation ergänzen. Artikel können je nach Region variieren. Schaut regelmäßig bei gear.playstation.com vorbei.

Alle Produkte sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.