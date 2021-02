PM: So bezahlt ihr eure Einkäufe im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Um die Inhalte des PlayStation Store für viele Menschen zugänglich zu machen, gibt es verschiedene Zahlungsmöglichkeiten für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir haben für euch alle wichtigen Informationen und Services zusammengetragen.

Wusstet ihr schon, dass die PlayStation App kostenfrei im Store erhältlich ist und euch solche Einstellungen, aber auch den Kauf und Download von Spielen erleichtert?

Hier könnt ihr euch die PlayStation App herunterladen

In den Einstellungen lässt sich festlegen, welche Zahlungsmethode ihr zukünftig für Käufe im PS Store verwenden möchtet. Ihr könnt eine neue Karte anlegen und/oder einen PayPal-Account hinterlegen. Bevor ihr an der Kasse das gewünschte Spiel oder die Erweiterung endgültig gekauft habt, werdet ihr nochmal nach der gewünschten Zahlungsmethode gefragt.

Übrigens: Ihr könnt in den Einstellungen auch direkt eine bevorzugte Bezahlmethode auswählen, damit der Kauf im Store noch schneller geht.

[Einstellungen]->[Konto-Verwaltung]->[Kontoinformationen]->[Guthaben]->[Zahlungsarten]

Einstellungen auswählen

Kontoverwaltung auswählen

Kontoinformationen auswählen

Zahlungsarten auswählen

Als Zahlungsmethoden gibt es verschiedene Möglichkeiten: Hinterlegt eine Kreditkarte, indem ihr alle Daten dazu eingebt oder legt einen PayPal-Account an. Beides zieht den fälligen Betrag aus dem PlayStation Store von eurem Konto ab, wenn ihr einen Kauf tätigt. Ihr könnt eine davon als bevorzugte Zahlungsart markieren oder einfach bei jedem Einkauf im Store entscheiden, womit ihr zahlen möchtet.

Abonnements bezahlen

Wusstet ihr schon, dass ihr für die Kosten eures PS Plus Abonnements und der PS Now Nutzung auch über Kreditkarte und PayPal laufen lassen könnt? Wählt einfach Kreditkarte oder PayPal für diese wiederkehrenden Belastungen aus und ihr müsst euch um nichts mehr kümmern! Der fällige Betrag wird dann regelmäßig von eurem Konto eingezogen, bis ihr diesen Auftrag stoppt. Legt dazu einfach euer Wunsch-Abo in den Warenkorb und zahlt mit der gewünschten Zahlungsart. Euer Abo wird so lange laufen und von eurem Konto abgezogen, bis ihr es stoppt.

Kreditkarte/Lastschriftkarte

Wählt ihr “Kreditkarte” als Zahlungsmittel aus, solltet ihr eure VISA, Mastercard oder andere Kreditkarte zur Hand haben und alle Daten eingeben, die auf dem Bildschirm verlangt werden. Eure Kreditkarte wird dann gespeichert und kann für alle Käufe verwendet werden.

PayPal

Wenn ihr ein PayPal-Konto in eurem PlayStation Store hinterlegen möchtet, könnt ihr entweder den QR-Code auf dem Bildschirm scannen oder selbst über die PlayStation Webseite zu den Kontoeinstellungen gelangen. Nachdem ihr euch mit eurem Ausweis verifiziert habt (das ist unbedingt notwendig!), könnt ihr euch mit eurem PayPal-Konto anmelden oder eines erstellen. Wählt ihr PayPal als Zahlungsart aus, wird der fällige Betrag von dem mit PayPal verknüpften Konto abgezogen.

Verfügt ihr weder über eine Kreditkarte, noch ein PayPal-Konto, habt ihr verschiedene andere Möglichkeiten, um im PlayStation Store zu bezahlen.

[Einstellungen]->[Konto-Verwaltung]->[Kontoinformationen]->[Guthaben]->[Geld hinzufügen]

Über diese Auswahl gelangt ihr auf eine Übersichtsseite, die euch alle Möglichkeiten zur Bezahlung im PS Store auflistet.

Mehr Informationen zur Guthabenverwaltung und einem Ausgabelimit für Kinder findet ihr hier.

Alter verifizieren

Beim Aufladen von eurem Guthaben müsst ihr zuallererst euren Ausweis hervorholen und euer Alter verifizieren. Dazu gebt ihr einfach in der Eingabemaske die gewünschten Informationen ein. Achtet darauf, dass ihr das richtige Dokument auswählt: Neue ID-Karte, Alter Ausweis oder Pass.

Wichtig: Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um Guthaben auf den Account zu laden. Solltet ihr ein Unterkonto/Kinderkonto besitzen, sprecht mit dem Familienmanager des Accounts. Diese Person kann Guthaben aufladen und verwalten.

Danach werdet ihr zum jeweiligen Shop weitergeleitet, um dort den gewünschten Betrag auf euer PlayStation Konto zu laden.

Ihr seid aus Österreich und wollt im PlayStation Store bezahlen? Kein Problem! Das System akzeptiert, neben den beiden Bezahlmethoden Kreditkarte und Paypal, auch einige Bezahlservices aus Österreich, die sich leicht von den anderen Ländern unterschieden.

In Österreich werden folgende Bezahlmethoden im PlayStation Store akzeptiert:

In der Schweiz gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, um im PlayStation Store zu bezahlen. Um zu den entsprechenden Einstellungen in eurem Account zu kommen, folgt den oben im Artikel genannten Schritten.

In der Schweiz werden folgende Bezahlmethoden im PlayStation Store akzeptiert: