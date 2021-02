No Man's Sky: Companions-Erweiterung bringt euch tierische Begleiter

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

No Man's Sky ab 54,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

No Man's Sky ab 25,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 hat das Team von Hello Games das Weltraumspiel No Man's Sky (im Test, Note: 6.0) kontinuierlich mit Updates versorgt. Egal ob VR-Support, echter Multiplayer oder Basenbau, die Entwickler haben in den letzten Jahren zahlreiche neue Inhalte gebracht. Der neueste Patch hört auf den Namen Companions und lässt euch Aliens adoptieren. Die aufgenommenen Tierchen begleiten euch fortan und lassen sich beispielsweise als Reittiere verwenden. Oder sie helfen euch beim Aufspüren von Ressourcen, verteidigen euch gegen andere Wesen oder spenden einfach Licht im Dunkeln.

Wenn ihr wollt, könnt ihr die Aliens bereits im Babyalter aufnehmen und sie anschließend aufziehen. Laut Hello Games soll sich keines der Tierchen wie das andere entwickeln, auch wenn sie der selben Art angehören. Sie haben eigene Persönlichkeiten die sich formen, je nachdem wie viel Aufmerksamkeit ihr ihnen schenkt, ob ihr sie regelmäßig füttert und wie viel Zeit ihr mit ihnen verbringt. Oder ihr züchtet eure eigenen Aliens. Denn gelegentlich werden sie Eier legen, die ihr aufnehmen und in eurem Exosuit ausbrüten könnt, um komplett eigene Arten zu erschaffen.

Um die Bedürfnisse eurer kleinen Schätze besser befriedigen zu können gibt es auch Übersetzungsmodule für euren Exosuit, durch die ihr kleine Sprachbrocken verstehen könnt. Natürlich könnt ihr eure Begleiter auch optisch anpassen, sie mit Accessoires ausstatten und so weiter. Im Journal seht ihr außerdem, welchen Arten ihr bereits in eurer Sammlung habt, wenn ihr in besten Pokémon-Manier alle schnappen wollt.

Das Companion-Update bringt neben den Alien-Begleitern noch einige Verbesserungen. Beispielsweise hat Hello Games die wilden Aliens überarbeitet, das HUD etwas aufgefrischt und noch einiges mehr. Die vollständigen Änderungen findet ihr in den Quellen verlinkt.