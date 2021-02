Gerücht: Zelda The Wind Waker und Twilight Princess kommen für Switch

Switch

In der gestrigen Nintendo Direct hat Nintendo offiziell The Legend of Zelda - Skyward Sword HD angekündigt, das im Juli 2021 für Nintendo Switch erscheint. Damit erhält Links Abenteuer im Wolkenhort zum 35-jährigen Jubiläum der Serie eine ähnliche Politur, die bereits The Wind Waker HD (im Test, Note 8.5) und Twilight Princess HD (in der Viertelstunde) auf der WiiU zugute kam.

Nun hat Nintendo schon so einige Titel wieder aufgelegt, die auf der erfolglosen WiiU nicht die größte Nutzerschaft fanden, wie jüngst das um ein Bonus-Szenario erweiterte Super Mario 3D World + Bowser's Fury (im Test, Note 9.0). Da liegt der Gedanke nicht so fern, auch die Zelda-Neuauflagen der WiiU (sozusagen als Re-re-release) auf die Switch zu bringen. Wie Andy Robinson von VideoGamesChronicle auf Twitter schrieb, soll genau das geschehen und zwar noch im Laufe des Jahres 2021. Auch Tom Phillips von Eurogamer deutete Entsprechendes in Tweets im Vorfeld der Nintendo Direct an.

Was dem Gerücht Glaubwürdigkeit verleiht: Robinson und Phillips hatten im vergangenen Jahr Monate vor der offiziellen Ankündigung von Plänen für die Super Mario 3D Allstars-Collection (im Check) zum 35-jährigen Jubiläum von Nintendos Vorzeige-Klempner berichtet und im gleichen Zug die Spiele vorhergesagt, die Paper Mario - The Origami King (im Test, Note 8.5) und Super Mario 3D World + Bowser's Fury werden sollten. Das schlug sich damals allerdings auch in Form von Reports bei ihren jeweiligen Magazinen nieder. Dass The Wind Waker HD und Twilight Princess HD auch für Nintendo Switch erscheinen sollen, streuten die beiden dagegen bisher nur über ihre Twitter-Kanäle.