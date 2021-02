No More Heroes 3 erscheint am 27. August 2021

Switch

Im Zuge der gestrigen Nintendo-Direct-Präsentation hat Grasshopper Manufacture den Erscheinungstermin für No More Heroes 3 bekannt gegeben: Ab dem 27. August 2021 startet Travis Touchdown in sein neuestes Abenteuer.

Wie in den 2020 auf Nintendo Switch neu veröffentlichten Vorgängern, müsst ihr in Nebenjob-Minispielen erst eine Teilnahmegebühr zusammenkratzen, bevor ihr euch mit den Bossen des Action-Titels messen könnt. Im dritten Teil arbeitet ihr euch nicht wieder auf einer Rangliste der besten Auftragskiller nach oben, sondern tretet in einem intergalaktischen Superhelden-Turnier gegen Aliens an, die drohen, die Erde zu erobern.

Um das zu verhindern, werdet ihr mit Beam-Katana-Kombos und Wrestling-Moves eure Widersacher vertrimmen. Der im Spin-off Travis Strikes Again - No More Heroes (im Kurztest, Note 6.0) eingeführte Death Glove kehrt zurück und ermöglicht euch, bis zu vier Spezialmanöver auszurüsten und auszubauen. Der jüngste Trailer von No More Heroes 3 zeigt sich nicht nur bei den Nebenjobs verspielt, so seht ihr etwa einen Kampf gegen ein Alien mit dem Rundenkampf-Interface klassischer JRPGs.