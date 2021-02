Zelda: Skyward Sword HD für Switch / Noch nichts zu Breath of the Wild 2

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei der gestrigen Nintendo Direct hat Eiji Aonouma, der Kopf der Zelda-Serie bei Nintendo, die Neuauflage des 2011 erschienenen Wii-Titels The Legend of Zelda - Skyward Sword (im Test, Note 8.5) für Switch angekündigt. Die auf die Wii-Mote ausgelegte Steuerung soll für die Bewegungserkennung der Joy-Cons optimiert werden und allgemein flüssiger und intuitiver funktionieren.

Alternativ steuert ihr Links Schwertbewegungen in The Legend of Zelda - Skyward Sword HD mit dem Controller, damit die Neuauflage auch im Handheldbetrieb oder mit einer Switch Lite spielbar ist. Die Schwertstreiche von Link gebt ihr dann mit dem rechten Stick vor. Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli 2021. Dazu veröffentlicht Nintendo ein neues paar Joy-Cons im Master-Schwert-Design.

Außerdem entschuldigte sich Aonuma bei den Zelda-Fans, die ungeduldig auf neue Infos zu zum Nachfolger von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note 9.5) warten. Noch hatte der Producer dazu nichts anzukündigen, stellte aber weitere Infos im Laufe des Jahres 2021 in Aussicht.