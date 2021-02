Intellivision Amico erscheint im Weihnachtsgeschäft 2021

andere

Bereits im Jahr 2018 wurde mit der Intellivision Amico eine Konsole angekündigt, die voll auf Retro-Charme setzen soll. Im April 2020 startete das Unternehmen Intellivision Entertainment auch den Vorverkauf, als Releasetermin wurde der 10. Oktober des gleichen Jahres angegeben, allerdings konnte dieser aufgrund der Corona-Pandemie nicht gehalten werden. Nun haben die Hersteller via Pressemitteilung ein neues Datum für die Konsole verkündet, sie soll im Oktober 2021 in den Handel kommen. So könne man das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen.

Wir hatten keine andere Wahl, nachdem Covid-19 bereits die Durchführung der für Februar geplanten europaweiten PR-Tour verhinderte und wir aufgrund der Lock-Down-Verlängerung und der Reiseverbote auch die für März geplante Mall-Tour absagen mussten. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit Partnern und auch unserem Exklusiv-Distributor Koch Media abgestimmt und halten einen Launch in der zweiten Jahreshälfte für realistisch.

So Hans Ippisch, President Europe und Geschäftsführer der Europa-Niederlassung von Intellivision.